La China Suárez compartió nuevas imágenes de su embarazo

María Eugenia “china” Suárez se encuentra transitando en esta cuarentena su tercer embarazo y el segundo con Benjamín Vicuña, papá de su hija Magnolia. La joven actriz visitó al médico para hacerse los controles correspondientes a su embarazo y posteó una foto con la frase “No hay mejor ecografista que él”. Esta es una de las pocas fotos que hemos podido apreciar hasta el momento. Si bien los rumores del embarazo existían desde hace mucho, la China lo compartió públicamente luego de 5 meses de gestación.

En la imagen se la puede ver con un sweater marrón y camisa blanca, usando barbijo negro, cumpliendo de esta manera con los cuidados establecidos por el coronavirus y tocándose su dulce pancita de embarazada. Desde el 11 de mayo, cuando compartió la noticia hasta entonces también posteó algunas fotos de su panza junto a sus hijas Rufina (de su relación con Nicolás Cabré) y Mangolia, quienes demuestran tener una relación muy unidas y con mucho amor.

La ex casi ángeles ha estado muy activa en las redes sociales durante la cuarentena. Incursionó por primera vez en el mundo de los tutoriales, más que nada en el de maquillaje ya que siempre se muestra muy coqueta y se ha declarado fan de estar arreglada. Pero en más de una ocasión comentó no ser muy dada al manejo de la tecnología por lo cual tuvo que pedir ayuda a algunas de sus amigas que tienen un poco más de experiencia con esto de las grabaciones de tutoriales y en compartirlos por medio de Instagram.

Luego de los rumores de separación de Benjamín Vicuña que surgieron en el comienzo de la cuarentena, la pareja de actores se ha mostrado más unida que nunca y la noticia de su embarazo dejó sin validez tales acusaciones. Aunque muchos no tardaron en decir que este fue el motivo por el cual habían dado a conocer el estado de Eugenia y que esto era una manera de querer “despistar” a la prensa de la crisis que atraviesan.

En los últimos días y continuando con esta exposición en las redes, de la que no es muy habitual la joven. Hizo un tutorial donde hablo de maquillaje y destacó: “Soy fanática del maquillaje, muy coqueta, no me cuesta, es mi forma de ser desde que soy chica. Siempre me gusta estar bien. Cuando yo estoy así me puedo relajar, si no, no. Nunca me pongo un jogging y salgo a la calle. Lo hago por mí, no es que lo hago por la convivencia o por Benjamín”. Estas frases generaron cierto revuelo entre la gente en las redes sociales, ya que muchas personas malinterpretaron su comentario e incluso algunos le respondieron que no es necesario gastar mucho dinero en ropa para poder estar bien.