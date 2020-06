Nico Occhiato le hizo caso a sus seguidores y cambió de look

La cuarentena por la pandemia de coronavirus, se amplía cada vez más en la ciudad de Buenos Aires y los días de aislamiento permiten que los famosos interactúen con mayor frecuencia con sus seguidores. El bailarín y conductor Nicolás Occhiato, consideró que era el momento oportuno de hacerse un cambio de look y pidió opinión a sus fans.

Con ganas de renovar su imagen, y siguiendo con el buen humor que lo caracteriza al ex integrante de “Combate”, hizo uso de una aplicación que le permitió “jugar” con el cambio de imagen. En su cuenta Instagram lanzó un posteo con una secuencia de cinco posibles cambios en su look, “Creo que llegué medio tarde, pero me cope ja, ja. ¿Qué look votan?¿ El 1, 2, 3, 4 o 5? Ja, ja, justifique su respuesta. Rapado y vestido de negro, muchos lo encontraron parecido al Chino Leunis , sin dudas esa fue la favorita de varios.

Para que sus seguidores pudieran elegir, en la siguiente imagen, Occhiato se mostró con cabello largo, un estilo opuesto al que se le conoce. En esta oportunidad el “aire” que le encontraron fue al actor Keanu Reeves. En la tercera asombró a propios y extraños con una mata de rulos rubios, bien al estilo playero. En en la penúltima imagen, se mostró nuevamente pelado, quizás un presagio de lo que se vendría. De los “calvos” conocidos se destaca el comentario de Fierita Catalano le escribió “Te morís por el 4, pero no es para cualquiera”.

Si bien no todos deciden hacer cambio de look al estilo Nico Occhiato, desde hace algún tiempo se han puesto de moda las aplicaciones que muestran a las personas en sus diferentes “versiones”. Tal es el caso de Face App, un app de inteligencia artificial que es furor, y que le da las posibilidades a sus usuarios de que se vean con distintos cortes de cabello, en diferentes edades y hasta del sexo opuesto. Al final de cuentas, los famosos son seres mortales que también buscan entretenerse, ¿Se imaginan la versión femenina de Nico?

Luego de su paso por Combate, Nico participó del Bailando y luego se convirtió en conductor de televisión, de la mano de Tenemos Wifi. Si bien compratió varios años de noviazgo, junto a Flor Vigna, en la actualidad se encuentra soltero. Occhiato se muestra dedicado a su trabajo en el programa de Canal 9, Todo puede pasar, donde sus participantes buscan llegar a la final, luego de bailar y ser sometidos a un jurado.