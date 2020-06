¡No pierde tiempo! Oriana Sabatini ya tiene nuevos planes para su carrera musical

Oriana, la hija de Osvaldo Sabatini y Catherine Fulop, sí que ha sabido sobrellevar el aislamiento. A pesar de haberse contagiado de coronavirus junto a su novio, el futbolista Paulo Dybala, la morocha pasa sus mejores momentos y al parecer, ha sabido aprovechar el tiempo dentro de casa. La joven modelo y cantante tiene nuevos planes que la reimpulsarán como cantante, luego de todo este “parate” de la cuarentena. ¿Qué planes armó la hija mayor de la familia Sabatini-Fulop?

Luego de los recientes éxitos “Luna llena” y “Bad”, la modelo detalló, “Ahora, como se empezaron a destrabar muchas cosas relacionadas a los distintos países de Europa, estoy movilizando un montón el tema de mi música. Para mí, era una porquería lo que estaba pasando, porque estaba todo frenado y yo trabajo más que nada en Argentina”. Oriana y Paulo conviven desde hace un tiempo en Italia, ya que el futbolista forma parte de la Juventus de Turín. En el mes de marzo, se conoció que ambos habían contraído Covid, enfermedad que mantuvieron por varias semanas, tras varios test que seguían dando positivo.

Con planes a corto plazo la sobrina de Gabriela Sabatini contó sus proyectos, “El hecho de que se destrabaran otras partes del mundo, me da la posibilidad a mí de moverme y encaminar devuelta mi carrera. Grabaría por acá, por todo lo que se pueda dentro de Europa. En Milán hay un montón de estudios y hay gente que me puede dar una mano, o en España también, donde hablan mi idioma y es lo más cercano que tengo a donde me hagan sentir como en casa”.

Si bien todo mejoró en la actualidad, la morocha confesó que pasó un mal momento cuando comenzó la pandemia. Al igual que muchos, ella estaba convencida de que el 2020 iba a ser un excelente año, “Todos pensábamos que el 2020 iba a ser nuestro año, ja. Tuve que asumir y aceptar que el año increíble que tenía por delante no iba a estar. Empezar todo de cero fue medio un garrón, fue difícil para todos”. La cantante además, dijo haberse sentido desalentada, y que aún le quedan secuelas después de tantos días de encierro.

Hace dos meses, la modelo y ahora cantante, publicó el video de “Bad”, imágenes realizadas dentro de su casa, en donde puede versela con distintos out fit, en una edición muy “casera”. Dos meses antes había dado luz a “Luna llena“, un tema en castellano que muestra mayor trabajo de edición, donde la morocha muestra todo su talento y belleza, en un clip sensual y exitoso, con más de dos millones de visualizaciones.