Pampita fue ninguneada

Ángel de Brito, compañero de jurado en ShowMatch de Pampita, una de las mujeres más lindas y queridas del mundo del espectáculo en nuestro país se negó a ir al programa de la modelo que vuelve a emitirse a partir del lunes. Los motivos los dio en su programa de radio donde su compañera Pía Shaw le preguntó por su invitación ya que conocía de esta. “La frase fue un poco más larga pero dije que no. La frase textual fue: no, ni en pedo” expresó.

Si bien en este momento la relación entre el conductor y la modelo está en bueno términos no siempre ha sido de esta manera. Han atravesado muchas idas y vueltas, con momentos de mayor tensión. De Brito se caracteriza por ser una persona muy frontal, por lo cual continuó con su explicación de porque no asistiría al show de Pampita diciendo: “No tengo ganas de ver a Pampita, ni de que me entreviste ella y sus amigas. Mira si voy a perder una hora de mi vida o más en eso”.

El programa de Pampita regresa luego de estar 3 meses fuera del aire y en su ciclo realiza entrevistas mano a mano con algún personaje y luego sus panelistas se encargan de hacerles preguntas. Para el gran regreso el nombre de Ángel era el elegido, pero este se negó a participar. Su compañera radial Pía, comentó al aire que era una posibilidad de que la modelo hiciera el programa vía zoom y no en el piso del canal, a lo cual el periodista comentó picante: “Estuvo esa versión. Igual no lo ve nadie. ¿Para qué nos preocupamos por Pampita?”.

Pampita Online, es emitido actualmente por Net Tv, la primera temporada comenzó el 21 de junio de 2017 y llegó a su fin el 15 de diciembre del mismo año y fue emitido por el canal KZO. Al año siguiente regresó por Telefe en el mes de abril, totalmente renovado, pero duró poco, ya que Carolina renunció al show en julio de 2018. La tercera temporada del ciclo de Ardohain se realizó el año pasado por Net Tv desde marzo a marzo de este año cuando fue interrumpido por el Coronavirus.

¿Qué pensará Carolina de la negativa de su compañero de jurado? Si bien no se caracteriza por ser mediática o una persona que sale al choque cuando se habla de ella (solo en contadas ocasiones pudimos verla realmente enojada) muy pronto podremos encontrar a las 2 figuras en el programa de Marcelo Tinelli, quien aparentemente regresaría con su programa a partir de julio (en un principio solo con una parte humorística) ¿Se notará la tensión entre ellos? ¿Podremos descubrir que es lo que pasa realmente?