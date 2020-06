Picante cruce de Yanina Latorre en LAM

Esta mañana, Yanina Latorre volvió a encontrarse en el ojo de la tormenta y se enfrentó en el aire de LAM con Julia Mengolini, quien fue invitada en el móvil del programa para hablar sobre la extensión de la cuarentena. La pelea se produjo cuando la misma Mengolini se encargó de traer a tema la charla que se llevó a cabo en el programa de radio que realizan Bimbo Godoy con Malena Pichot donde se burlaron del llanto de la hija de Yanina, Lola Latorre, luego de que hablara en el programa de Andy Kusnetzoff sobre el daño que le causó la infidelidad de su padre.

La pelea comenzó cuando Mengolini le dijo a Yanina que los dichos de las conductoras no habían sido para tanto y que si ella se burla de todo el mundo, alguna vez le iba a tocar también. Obviamente, conociendo la personalidad explosiva de la rubia, que en más de una ocasión hemos podido ver, estas frases lograron desatar su furia. “Sos patética, vos me odias porque no pienso igual que vos” le dijo la panelista a Julia, “Y vos te burlas de los humildes, nosotras de los privilegiados” arremetió la abogada y periodista.

Luego de varios minutos de esta fuerte discusión, que tuvo frases picantes y gritos, Julia Mengolini decidió abandonar el móvil de Los Ángeles de la Mañana, aunque como le dijo su conductor Ángel de Brito en un momento de la pelea, fue ella quien decidió sacar el tema en el programa. Lola Latorre, la joven de 19 años hija de Diego Latorre y Yanina estuvo presente como invitada vía videollamada tras el caótico momento que vivió su madre cuando salió a defenderla de las burlas.

“Ahora estamos mejor, pasó un tiempo, entendí un poco… Todos los días yo trato de mejorar la relación, ahora estamos súper bien. Yo lo amo y lo voy a amar siempre… Sé que todos podemos cometer errores.” “Mi problema es que me cuesta mucho perdonar, soy muy orgullosa” explicó Lola al aire. Recordemos que la joven ya había expresado esto en PH donde también “Amo a mi papá pero me rompió el corazón” y que se había sentido traicionada como hija.

En cuanto a Bimbo Godoy y Malena Pichot, tampoco se salvaron de el enojo de Yanina y la comunicadora las destrozó en las redes sociales, precisamente por Twitter, donde las trato de “feministas selectivas”. “Estas son feministas selectivas. O SEA RESENTIDAS! Ahora según esta fracasada una chica no puede sufrir, porque según ella tuvo una vida fácil desde lo económico. SEÑORAS NO SEAN COMO ELLAS. Destilan resentimiento” manifestó retuiteando un donde se hablaba sobre este tema.