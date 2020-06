¿Quién es “El Tano” Ceci? El amigo de Diego Maradona

Como todos sabemos, se filtró hace poco un video de Diego Armando Maradona, que lo puso nuevamente en el centro del escándalo. En esta filmación podemos ver al ídolo del futbol bailando junto a Verónica Ojeda y en un momento del video Diego se baja los pantalones y continúa bailando. Claramente se puede apreciar en las imágenes que no se trata de un video actual, pero sí lo es su aparición públicamente. Uno de los principales acusados de que se filtrara es Stefano Ceci, amigo italiano del 10. ¿Lo conoces?

Stefano “El Tano” Ceci, es un italiano, amigo de Diego Maradona desde hace ya muchos años, conocido incluso por su ex mujer Claudia Villafañe. Desde muy joven es fanático de D10s y quiso pertenecer a su entorno. Aunque en primera medida no lo logró ya que el entorno del futbolista, que se encargaba de cuidarlo lo consideraba una persona “oscura”. Al cabo de un tiempo, el tano captó su atención y con el correr de los años forma parte del círculo intimo de Maradona.

El italiano, vive actualmente en Dubai en una de las casas de su amigo Maradona, ya que no puede regresar a Italia porque tiene problemas con la justicia. Esta tarde en Intrusos se habló de la mimetización que tiene el hombre con la vida de su amigo. Llegó a copiar peinados, atuendos, nombre de usuario en redes sociales donde asocia su perfil con el número 10 y hasta su estilo de vida, tanto así que ocupa una de sus casas debido a este problema con el fisco.

Diego Maradona con Stefano Ceci

Tras las acusaciones del entorno de Diego hacia su persona, de ser quien habría filtrado el video del escándalo, Ceci habló y dijo: “Vengo con 20 años al lado de Diego, Diego sabe que persona soy, nunca lo traicioné ni lo voy a traicionar”. “Yo soy el verdadero amigo de Maradona, los otros a mi no me importan nada”. Lo cierto es, que no es la primera vez que Diego Armando Maradona se encuentra involucrado en escándalos y traiciones, que por lo general siempre surgieron desde adentro de su círculo íntimo.

Como ya pudiste leer en El Aconquija, luego de que se filtrara este video, Gianinna Maradona, la hija del astro futbolístico dijo que llevará ante un juez a Diego por sus problemas con el alcohol, para de esta forma tratar de ayudarlo a recuperarse. De manera que junto a su hermana Dalma se encargarán de darle material al juez. “No quiero exponer a mi papá y si lo voy a hacer ante un juez. En donde quiero dejar en claro que la parte económica no me importa, yo lo que quiero es que mi papá siga viviendo” declaró Gianinna ante la polémica alrededor de su padre.