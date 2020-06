¿Hasta cuando seguirá Tevez en Boca?

A pesar de que el fútbol todavía no tiene una fecha para regresar, Boca Juniors está armando de a poco el equipo para la próxima temporada. Uno de los objetivos de la dirigencia era poder renovar el contrato del capitán, Carlos Tevez. A pesar de algunas tensiones en la negociación, “Carlitos” seguirá por lo menos hasta diciembre vistiendo la camiseta azul y oro. A su vez, aseguró que donará todo su sueldo para ayudar a una ONG.

El “Apache” aseguró que tomó la decisión de no recibir “un peso” en estos seis meses y donar todo para ayudar a la población en medio de la crisis del coronavirus. “Esto es una negociación y cada uno tiene una postura y me parece bien. Ellos me ofrecieron un año y medio de contrato y yo solo acepté seis meses más. Después veremos si me retiro acá, en Corinthians o en el West Ham”, afirmó Tevez.

Tevez aclaró que “ahora hay que esperar la respuesta de la dirigencia, pero todo está encaminado para llegar a un acuerdo”. A pesar de desligar la posibilidad de retirarse en otro lado, el “Apache” aseguró: “Puedo estirar mi carrera en Boca, es lo que más me gustaría. A fin de año nos vamos a volver a reunir y veremos lo que es más sano. Mi continuidad no depende de ganar la Copa Libertadores”.

A su vez, mientras pasa su cuarentena en la ciudad bonaerense de Maipú, Tevez escuchó las declaraciones de Cascini y Bermúdez y le molestaron. “Acá no escucho ni veo nada pero me llegó y molesta, pero no pasa nada. Me quiero ir bien de Boca, no me quiero pelear absolutamente con nadie pero tampoco voy a dejar que me falten el respeto. Queda acá, lo hablaremos en privado para no hacerle mal a la institución”, expresó.

Tevez habló de la situación del fútbol argentino

Finalmente, habló sobre la situación general del fútbol argentino, suspendido desde marzo pasado por la pandemia. “Son situaciones que tiene que manejar las autoridades y nosotros ser prudentes con lo que declaramos”, entendió. “Lo que viene va a ser complicado, esto cambió el mundo y tendremos que adaptarnos a lo que nos lleve la pandemia. Hay gente que se está muriendo y otra que la están pasando mal. Sería egoísta pensar solo en nosotros”, cerró Tevez.