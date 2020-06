La búsqueda de pacientes febriles llegó al barrio Villa Cabildo, por dónde pasará el martes

Con el objetivo de identificar pacientes sospechosos de covid-19 y reforzar medidas de prevención en la comunidad, desde el lunes que los equipos interdisciplinarios del programa Búsqueda Activa de Febriles (BAF) recorren los barrios. Hoy, el Área Operativa Sudoeste, visitó la zona de responsabilidad del CAPS San Martín, en barrio Villa Cabildo en la búsqueda de pacientes febriles. Estos grupos están formados por un médico, una enfermera y agentes socio sanitarios de la zona. Todos respectivamente identificados como trabajadores del Ministerio de Salud Pública.

Des esta manera los vecinos pueden reconocer quiénes se acercan a sus casas. La coordinadora del programa, Yolanda Breppe, comentó que visitaron a 222 familias y que cuando llegaron al barrio Villa Cabildo la gente salía a la puerta a esperar al equipo de salud. Breppre detalló: “Esto es muy importante porque significa que hay una receptibilidad”. La funcionaria de Salud valoró y sostuvo que esto facilita su tarea. “No tuvimos ningún caso de pacientes febriles y los test de anosmia dieron negativos, por lo que no hubo ninguna persona sospechosa de covid-19”, señaló.

En este sentido, la profesional explicó que el operativo consiste en recorrer cada una de las casas e identificar pacientes sospechosos con síndromes febriles. Otro de los objetivos de esta campaña es brindar medidas de prevención a la población. Entre las medidas se encuentran: distanciamiento social, lavado de manos, uso de barbijos o tapabocas, cuidado especial en atención de adultos mayores, pacientes con comorbilidad, entre otras. Además se realiza el control de temperatura y el test del olfato.

Se trata de un plan coordinado desde la Red de Servicios del Siprosa donde, en una primera etapa, serán visitados veinte barrios priorizados. Los equipos evaluarán el estado de salud de las familias que allí residen. Cabe recordar que todos estos equipos fueron estrictamente capacitados en la identificación de pacientes de riesgo para coronavirus. La titular de la cartera sanitaria detalló los síntomas, como ejemplo la anomia, que es la falta de olfato. “Les hacemos oler distintas sustancias para ver si las personas pueden distinguirlo y también realizamos la toma de temperatura”, especificó Rosana Chahla.

Después de esto, la ministra aseguró que se hace una serie de preguntas para ver si no tienen alguna relación con alguien que vino de viaje en los últimos 14 días. En este sentido, especificó que no se halló a ninguna persona con síndromes febriles. A pesar de que aún no se encontraron febriles, esta búsqueda sirvió para concientizar a los vecinos de los barrios sobre las medidas de prevención respecto a coronavirus. El próximo barrio que se abordará será el de ATE el martes próximo.