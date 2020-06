Lali Espósito y el éxito de su video grabado con celulares

La actriz y cantante argentina Lali Espósito, contó detalles de la grabación de su particular video “Lo que tengo yo”. La rubia sigue generando contenido audiovisual a pesar del confinamiento y, en este caso, decidió romper con las reglas de los tradicionales rodajes y sumarse a la creatividad del interior de su casa. A pesar de que no es la única que participa en el video, ella grabó solita desde su hogar.

“Yo no se si tu me gustas, como yo te gusto a tí”, comienza diciendo el tema que no estaba en los planes de Lali, como contó en una entrevista a CNN, “Esta canción, no estaba planeada en lo más mínimo, de hecho había quedado fuera de lo que va a ser el cuarto disco que sale en la segunda mitad del año, y un día me despierto aquí en mi casa de Buenos Aires, cantándola y cantándola y dije saquémosla. Era un demo, no estaba terminada ni siquiera en ese momento, y de tanto que se me cruzó dije esto es una señal”.

En el tema elaborado en conjunto con Camilo, Mau y Riqui y Tayni, tiene como objetivo hacer bailar y hacer pasar un buen momento a la gente, como confió Lali en la reciente entrevista. “Los volví a contactar y les dije, muchachos vamos a sacar esta canción, y nos pusimos a trabajar duro, puse un tripode y la camarita e invité a mucha gente que fui viendo en las redes, amigos que conozco y dancers que me acompañan en muchos de mis shows. Contacté a muchísima gente, casi cuarenta personas se han sumado de otros países”.

Lo que yo tengo, ya tiene más de 7 millones de visitas, es furor en YouTube, y se puede ver a Lali muy fresca y sensual, condimentos que parecen no faltarle a pesar del encierro. “Esta propuesta es simple, es bailar, lo que todo el mundo está haciendo desde su casa , con un contexto, una estética y una nimación encima para que sea bonito de ver. Es un video de cuarentena cien por cien, como la canción”.

La cantante viajó hace muy poco a Madrid, para continuar con las grabaciones de Netflix, Sky Rojo, una próxima serie de la televisión española, creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato. A pesar de que no se han conocido demasiados detalles de la serie, la protagonista de Casi Ángeles, encarnará un jugado papel como prostituta, junto a otras dos mujeres que tendrán papeles parecidos, las tres deberán escapar luego de dejar a un proeneta herido y con medio cuerpo paralizado.