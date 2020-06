Paula Chaves “Queridos familiares y amigos basta de preguntar todos los días”

La modelo Paula Chaves se encuentra transitando su tercer embarazo junto a su marido Pedro Alfonso, con quien ya es madre de Olivia y Baltazar. Paula tuvo que pasar gran parte de su embarazo en cuarentena por la pandemia y traerá a su tercer hijo al mundo en pleno pico del Covid19. Su embarazo casi llega a su fin por lo cual sus amigos y familiares le preguntan todo el tiempo si el bebé ya nació, por esto ayer tuvo un pequeño momento de enojo entre tanta ansiedad y les pidió que ¡Ya dejaran de preguntar!

“Queridos familiares, amigos, conocidos… Basta de preguntar todos los días ¿YYYYYYY? No colaboran con la ansiedad ni nada… Imaginen no poder comer, respirar, tragar agua y encima tener que estar contestando mensajes porque si no piensan que estás pariendo… Aún faltan una semana o dos… Los quiero” explicó la mujer de Pedro en una de sus historias de Instagram. Obviamente esto es entendible ya que la situación por la que estamos atravesando pone nervioso a más de uno y seguramente tener que llevar un embarazo de esta forma no debe ser la más fácil.

La conductora de Bake Off Argentina integra este grupo de amigas que ha tenido a sus bebés casi juntas en este 2020, ellas son: María del Cerro, Zaira Nara y la China Suárez, quien aún como Paula se encuentra en la dulce espera. En más de una oportunidad se habló de esta graciosa coincidencia entre las famosas y ellas mismas comentaron que tienen un grupo de maternidad donde aprovecharon para compartir sus experiencias, dudas, miedos y vivencias maternales durante este complicado y confuso 2020.

Incluso su amiga Zaira le pidió a Chaves que sea la madrina de su hijo Viggo, por lo cual claramente apreciamos que las modelos tiene una amistad muy cercana. Día a día Paula subre postales en las redes sociales y vemos a los hermanitos de Filipa muy ansiosos y entusiasmados con la llegada de la bebita. Sin dudas la idea de ser hermanos mayores les encanta. La ex bailarina de ShowMatch siempre se declaró muy “Susanita” y expresó sus ganas de ser madre y formar una gran familia.

Su marido y productor Pedro Alfonso la conoció cuando ambos integraban el programa de Marcelo Tinelli y ahí mismo fue que nació su amor. Lo que primero comenzó como un chiste con serenatas al aire del programa de El Trece, donde Peter le dedicaba las canciones de Ricardo Montaner poco a poco terminó siendo algo serio y los convirtió en una de las parejas más queridas de la tv y ahora también de las redes sociales donde tienen contacto permanente con sus fanáticos.