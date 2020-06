100 días en cuarentena: El mensaje del Gobierno de Catamarca

En el día de ayer, se cumplieron 100 días desde que se decretó la cuarentena obligatoria en Argentina. 100 días en los cuales el país registró más de 50 mil casos positivos, 14 mil recuperados y sólo 1.100 víctimas fatales. Ubicándola en uno de los países con menos víctimas fatales en la región. A medida de que el virus fue abriéndose paso en las distintas provincias, Catamarca fue la única que no registró casos positivos.

Si bien las autoridades provinciales se mostraron cautelosas ante esta situación, e iniciaron la suspensión de varias actividades, incluso antes de que el Presidente, Alberto Fernández, decretara la cuarentena. Luego de un determinado tiempo sin registrar casos positivos, diferentes sectores sociales comenzaron a pedir flexibilizaciones para retomar sus actividades, siempre con los cuidados necesarios. Fue así que, poco a poco, Catamarca fue regresando a una nueva normalidad.

“No fue fácil, no es fácil. Pero los catamarqueños seguimos adelante”, así inicia el spot que el Gobernador, Raúl Jalil, publicó en sus redes sociales para felicitar y motivar a su pueblo en este duro contexto de pandemia. Y es que, a pesar de que muchos funcionarios de su gestión no respeten la cuarentena ni los protocolos establecidos, el mandatario no quiso dejar de destacar el arduo trabajo de los catamarqueños para mantener el tan preciado caso cero.

En el spot también destacan que mantener el caso cero es una lucha de todos. Desde quienes están al frente, como médicos, enfermeros y policías, pero también quienes acompañan desde su casa respetando el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Además, invocaron a la fe que el pueblo catamarqueño tiene por su patrona, la Virgen del Valle, a quienes muchos le adjudican este gran milagro.

“Aún falta tiempo para volver a abrazarnos, besarnos o compartir un mate. Pero éste es el camino. No bajemos los brazos. Porque si vos te cuidas, nos estás cuidando a todos”, concluyó el anuncio, que fue muy bien recibido por los catamarqueños. Y que además de ser publicado en las redes sociales del gobernador, también está presente en las redes sociales de distintos ministerios y secretarías de la provincia.