Robo de joyas: engañaron a la vendedora por redes sociales

El robo de joyas no es uno de los delitos más frecuentes en Tucumán, más bien los ladrones en la provincia apuntan a vehículos, dinero, y celulares. A diario se secuestran motocicletas, armas de fuego y vehículos mediante operativos de la Policía de Tucumán. Pero que no abunden este tipo de “preferencias” de robo, no significa que no ocurran. Este viernes una mujer fue aprehendida por robar a una comerciante de joyas y se le secuestraron más de $100.000.

Todo empezó cuando una mujer que vende cadenas y joyas denunció que la engañaron y le robaron. La comerciante recibe pedidos a través de las redes sociales, por este medio pactó un encuentro con una supuesta clienta. Sin embargo, al llegar al lugar acordado, fue abordada por tres hombres que la hicieron subir a un auto Peugeot 207. La amenazaron con armas de fuego y la víctima no tuvo más remedio que entregar las joyas y dos teléfonos iPhone que llevaba consigo.

Operativo policial

La vendedora denunció de inmediato el suceso y la División Robos y Hurtos de la Policía, a cargo del subcomisario Nicolás Toledo, inició la investigación. Al día siguiente, la Patrulla Motorizada realizó un procedimiento en el que lograron aprehender a uno de los sujetos y secuestrar el auto usado en el asalto. Pero no se detuvieron ahí, lograron rastrear la ubicación de los celulares y montaron un operativo de vigilancia supervisado por el Director General de Investigaciones, Jorge Dib.

Días después, encontraron a la mujer que realizó el timo a la vendedora. Los policías la interceptaron en la primera cuadra de la calle Salta. Al pedirle que exhiba su celular, encontraron los dos iPhones robados. Además llevaba consigo $105.000 pesos y no podía justificar su procedencia. Dieron aviso a la Fiscalía de Robos y Hurtos de la III° Nominación, desde donde determinaron la aprehensión de la mujer y el secuestro de los móviles y el dinero. El hecho fue informado por el Gobierno de Tucumán.