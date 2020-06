¡Se la jugó! Florencia Peña levantó la temperatura en redes sociales

View this post on Instagram

Te la canto con el alma. Sé que vas a escucharla aunque no te pueda ver. Te amo por siempre. “INMORTAL” Ya no serás abrigo en el frío y no serás la luna en mis noches Ya no serás la risa ni el llanto, y no serás respuesta cuando sangre. Tan sólo serás el viento que susurre en mí. Ya no serás guardián de mis sueños ni el horizonte de mi extenso mar, ya no serás mi fuerza al levantarme tampoco el agua que calme mi sed. Tan sólo serás la luz en mí, y aunque me cueste aceptar que ya no estaras, tu amor en mi vivirá. Gracias @marianooterook por esta tremenda música que compusiste. Te admiro y te quiero. . 🔙 @renberecoechea & @eduproy