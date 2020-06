Susana está mejor y lo mostró en un video

View this post on Instagram

Me sacaron el yeso!!!!! De a poco voy recuperando mi vida normal. Todavía hay movimientos que molestan. Cada tanto uso un pañuelo para descansar el codo, pero ya estoy muchísimo mejor. Gracias a todos los que se interesaron y me mandaron su saludo despues de mi caída! Y por favor, si van a subir una escalera no lo hagan con pantuflas y las manos ocupadas 😅😂🤣😂🤣 #health #salud #susanagimenez #lifestyle