Tafí Viejo: ¿Cómo librarse de escombros?

Mantener limpias las ciudades no es trabajo fácil, requiere un comprometido trabajo municipal, pero también la colaboración de sus vecinos. Y es que por mucha limpieza que realice una entidad pública, si los habitantes no toman conciencia sobre las normas de higiene, nunca se lograrán progresos. En este sentido, Tafí Viejo cuenta con una ordenanza que sanciona a quienes arrojen escombros.

Se trata de la ordenanza 046/ 2017 artículo 209 y 213 del Código de Faltas Municipal. “La ordenanza contempla sanciones para quienes infrinjan las normas sobre higiene de terrenos baldíos, obras no concluidas, propiedades desocupadas y veredas, y la no eliminación de malezas de una altura de 20 cm desde el suelo”, destaca prensa de la municipalidad de Tafí Viejo.

El objetivo de esta norma es mantener las veredas en condiciones, para que sean transitables, libres de malezas u obstrucciones. De este modo aseguran la libre circulación de peatones o vehículos. La basura común, es decir trastes diarios, es un asunto que relativamente está solucionado o previsto por cada municipio. Pero los escombros en particular no forman parte de los residuos que deben limpiar los ingenieros sanitarios. Los camiones de basura no tienen capacidad para este tipo de material. Se requiere otros soportes que puedan levantar el peso de estos.

¿Cómo librarse de escombros?

Para librarse de escombros se debe contratar un transporte privado especializado en la tarea. No se deben tirar en cualquier sitio baldío, eso constituye una ilegalidad. Tampoco se debe aceptar el servicio de personas que llevan los restos en carros de tracción a sangre (con caballos). Estos últimos suelen dejarlo en cualquier sector de la ciudad, entorpeciendo el trabajo de limpieza y la transitabilidad de los vecinos.

¿Qué se sanciona y dónde denunciar?

La ordenanza específica que recibirán sanciones quienes infrinjan las normas sobre higiene de terrenos baldíos, obras no concluidas, propiedades desocupadas y veredas. También se sanciona a quienes no eliminen malezas de una altura de más de 20 centímetros desde el suelo. Para realizar una denuncia sobre escombros en los lugares mencionados, están disponibles los números 4613344 y 381-6851793. O bien en la dirección de Inspección General, ubicada en avenida Sáenz Peña 234. Ellos notificarán el incumplimiento y darán un plazo de 24 horas para retirar el material de la vía pública.