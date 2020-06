Carmen Barbieri habló sobre las secuelas del tratamiento de Fede Bal

No hay nada peor para una madre, que ver sufrir a un hijo, desgarrada, Carmen Barbieri habló sobre la salud de Federico Bal, en medio del tratamiento que el joven está haciendo para lograr ganarle al cáncer de intestino que padece. La madre del actor contó cómo vive este momento y reveló las secuelas que le está dejando la enfermedad a Fede. “El otro día lo vi muy cansado, venía de hablar con los médicos y hacerse un análisis de sangre. Me decía que lo que tiene es incertidumbre porque los médicos todavía no le pueden decir cómo va el tratamiento”, explicó Barbieri en diálogo con Intrusos.

Siguiendo con su relato, Barbieri afirmó: "Ellos dicen que va bien porque los análisis de sangre dan perfecto y ahora tiene más defensas. Tuvo una época de defensas muy bajas, donde dormía mucho o no dormía nada, y con unos dolores impresionantes".

“A fines de julio le hacen los estudios que definen su situación. Estamos esperando a ver qué va a pasar, si es que se reduce el tumor y no hay que operarlo, o si no se redujo y hay que operarlo. El mientras tanto es terrible y hay que saber llevarlo”, agregó, angustiada por la situación. “Fede tiene la panza muy quemada porque los rayos queman la piel”. “Sofía, su novia, le hace una crema que el médico le indicó con aloe vera, todo natural. Le están dando todo orgánico y vegano” prosiguió Carmen ante la mirada atónita de los integrantes del programa.

Como toda madre se encuentra esperanzada y es sumamente optimista, confía además en la medicina y habló sobre la posibilidad de que su hijo sea sometido a una operación. Explicó que eso dependerá de los resultados de los próximos estudios que le realizarán a fines de Julio. “Esos serán los estudios definitorios. Estamos esperando a ver qué pasa, si se ha reducido el tumor no tendrán que operarlo o si no se ha reducido y se deberá ser intervenido quirúrgicamente. Es un proceso largo y el mientras es terrible, hay que tener fortaleza para llevarlo” cerró Carmen.

En marzo pasado y tras múltiples rumores sobre su estado de salud, Federico, tomó la decisión de grabar un video el cuál publicó en su cuenta de Instagram. El joven de 30 años dio a conocer la noticia que nadie quiere escuchar. Tras una serie de estudios le confirmaron lo temido. “Tengo cáncer de intestino” de esa forma y mirando a la cámara Fede lo anunció a sus amigos y seguidores. Tras la publicación recibió cientos de mensajes de aliento y comentarios cálidos. Tres meses y medio después sigue luchando estoico para vencer la enfermedad.