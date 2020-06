Castigo a la única provincia sin covid-19: Catamarca se queda sin IFE

Catamarca es un caso bastante singular, ya que es la única provincia de Argentina que nunca ha registrado casos positivos de covid-19. Si bien muchas provincias ya no presentan casos activos, todas en algún momento han registrado por lo menos a un paciente positivo, con excepción de Catamarca. En un principio se la consideró una teoría loca, pero finalmente se confirmó que esta provincia se queda sin el IFE, ya que no ha registrado casos positivos.

Si bien el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) fue creado en el marco de la emergencia sanitaria, con el objetivo de asistir a desempleados, trabajadores informales y monotributistas de primeras categorías. La realidad es que, por lo menos en Catamarca, muchas familias cuyos jefes y jefas de hogar se encontraban desempleados, utilizaron esta ayuda para iniciar pequeños emprendimientos. Y así generar su propia fuente de trabajo, ante un Estado ausente que nos les proveía del mismo.

Ya sea una verdulería, o comprarse un horno para hacer pizzas y vender por delivery, muchos catamarqueños se la rebuscaron para darle un buen uso al tan preciado IFE. El cual benefició a casi 100 mil personas en la provincia. Una provincia que no sólo ha respetado la cuarentena y fue avanzando fase por fase, sino que además ha hecho tan bien las cosas que no registró casos positivos. Resulta insólito y hasta se considera un castigo, el hecho de que ahora no cobrará más el IFE.

Joven catamarqueño cobró el IFE y abrió una verdulería en su casa.

Si bien muchas actividades han vuelto a la normalidad en Catamarca, también es una realidad que otras tantas son en horarios reducidos, y que las ventas no están yendo del todo bien. Sumado a que, según el último informe trimestral publicado por el INDEC, Catamarca tiene casi al 40% de sus trabajadores precarizados. Entonces, ¿por qué el Gobierno Nacional ha decidido castigar así a la única provincia que se mantiene libre de covid-19?

En este contexto, suena hasta lógica la descabellada idea que Raúl Jalil tiró hace una semana y que le costó el repudio no sólo del pueblo, sino también de la oposición. Esta idea consistía en asistir a provincias vecinas, trayendo algunos de sus pacientes infectados para ser tratados en Catamarca. ¿Será por eso que el gobernador barajó esa posibilidad? Ya que al parecer, si Catamarca continúa libre de covid-19, el Gobierno Nacional dejará a 100 mil beneficiarios catamarqueños sin sus 10mil pesos. Lo que equivale a 1 millón de pesos menos con los que no contará la provincia.