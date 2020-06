Covid – 19: 15 tucumanos donaron plasma en el Hospital Néstor Kirchner

El aumento de casos en la provincia de Tucumán llevó al Ministerio de Salud a redoblar los esfuerzos para luchar contra el covid – 19. La cartera sanitaria busca alternativas que les permitan tener más herramientas para poder tratar los casos. Esto llevó a solicitar a los recuperados a donar plasma, ya que esto será de gran ayuda para el tratamiento de la enfermedad. Para esto, se abrió un banco de plasma en el Hospital Néstor Kirchner, donde de los 45 recuperados, 15 ya realizaron la donación.

Felicitas Agote, titular del Banco de Sangre explicó de qué se trata el procedimiento y el por qué es tan necesario. “El plasma es la parte líquida de la sangre donde están circulando los anticuerpos que son las defensas del organismo contra el virus”. Además, sostuvo que el tratamiento es algo muy prometedor en la lucha contra el covid – 19. En ese sentido, detalló que en la provincia de Tucumán se tomó muestra a 28 personas, y dieron con que solo 15 habían generados anticuerpos, por lo que se los citó para realizar el procedimiento.

“El laboratorio de Salud Pública los cita telefónicamente, se les extrae una muestra de sangre y con eso se determina si tienen anticuerpos o no y si no tienen ninguna enfermedad aparte que se contagia a través de la sangre. Si todo eso esta bien y cumplen con los requerimientos de donante de sangre se los cita para la donación”, afirmó. Sobre el proceso de donación, Agote explicó: “No es solo la bolsa de sangre con aguja, sino que se hace con un procesador celular, que es una máquina”.

¿En qué consiste la donación de plasma?

La doctora explicó que solo se necesita un pinchazo para la extracción de sangre y luego la máquina se encarga de separarla en componentes. Detalló que en este caso no se necesita glóbulos rojos ni plaquetas. Para la donación de plasma, lo que le sirve es el líquido, el cual se extrae aproximadamente 400 ml y 600 ml y el resto se lo devuelve al donante. Este proceso dura alrededor de 40 minutos y no representa ningún riesgo para la salud de la persona que se somete a la donación.

Con respecto al tratamiento, sostuvo que se trata de un ensayo clínico a nivel nacional. Si bien no está aprobado aún el uso de plasma, se está tratando de juntar mayores evidencias científicas para aprobar este tratamiento. “Lo que se trata con esto es frenar un poco la evolución del cuadro clínico, que no pase de moderado a severo. En esos casos esta funcionando mejor el tratamiento. No en pacientes que están mas complicados”, concluyó Agote.