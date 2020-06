Fiambalá: Entusiasmo de CAMYEN por el oro y cobre de “Filo de las Vicuñas”, al lado de 3Q

El presidente de CAMYEN, Guillermo Haddad, dijo que el Gobierno provincial aspira a cambiar el Código de Minería y marcó la importancia de las propiedades mineras de la empresa estatal. En este sentido se mostró entusiasmado por el potencial de Fiambalá, Tinogasta. “Se está viendo con mucho futuro a Filo de las Vicuñas, un yacimiento metalífero de cobre y oro que está a la par del emprendimiento de lito 3Q”, expresó Haddad.

“Filo de las Vicuñas”, está ubicada en la jurisdicción del municipio de Fiambalá en el departamento Tinogasta. Esta propiedad minera de 5.200 hectáreas aproximadamente es de CAMYEN SE, la empresa estatal minera creada en la primera gestión de Corpacci. “Tenemos varias propiedades muy importantes como en Tinogasta” afirmó Haddad destacando Filo de la Vicuña donde “la empresa Pampa está haciendo una exploración” por lo que “vemos con mucho futuro a Fiambalá”.

3Q

El contador comentó que Filo de las Vicuñas es un proyecto minero de oro y cobre que se encuentra muy cerca del emprendimiento de litio denominado “3Q” en Fiambalá, al tiempo que aseguró que CAMYEN va camino a ser una gran apuesta del Gobierno provincial en materia minera. Haddad rescató los viajes a Toronto y la política minera aplicada por el gobernador Raúl Jalil desde que comenzó su administración en diciembre del año pasado.

De acuerdo a lo manifestado en medios de prensa local, CAMYEN no solo exportó rodocrosita a China y Japón sino que ahora es autosustentable informando que la empresa tiene ahorros para pagar sueldos para los próximos meses. Asimismo destacó que al frente de la empresa YMAD esté un catamarqueño como Fernando Jalil, ex presidente de Diputados y hermano de Raúl Jalil, el actual gobernador. CAMYEN aún no puede dejar inauguradas las oficinas en Andalgalá.

Según lo que comentó con Alumbrera no estábamos “preparados”. Al parecer desde hace solo algunos meses que CAMYEN es “autosustentable”, es decir que daba perdida y era subsidiada permanentemente, pero ya estamos preparados (para 3 meses de sueldos). Y el hecho de tener un catamarqueño al frente de YMAD aunque no entienda nada de minería también es un aliciente. Fernando es un comerciante dedicado al negocio de la salud, hoy director de YMAD.