Guillermina Valdés le respondió a un usuario en las redes por sus críticas

Como ya comentamos en una nota anterior de El Aconquija, desde que comenzó la cuarentena por el Covid19, Guillermina Valdés, la empresaria de “Valdez Shoes”, ha mantenido distancia del mundo de Internet. Y hace unos días reapareció con una foto de Lorenzo Tinelli (el hijo que tiene junto a Marcelo Tinelli). En la postal podemos ver al pequeño Lolo, en el living de su casa posando con sus manitos en la espalda y usando un pijama de la famosa película “Star Wars” y unas medias azules con un oso panda en ellas.

“No suelo mostrar a mis hijos en las redes, pero este momento quería compartirlo. Cuarenteneando… y pasando de aburrimiento en aburrimiento (yo le digo que esto lo va a convertir en una persona más creativa). Mamá de 4 tratando de meterle sabiduría al asunto… Fuerza madres” expresó Guille junto a la imagen, en clara demostración de que este momento no ha sido fácil para ella y mucho menos para su hijo más pequeño, que como todos los niños ha comprendido como puede todo lo que está sucediendo y que seguramente en muchos momentos del día siente ganas de salir a jugar y volver a la vida normal hasta antes de la pandemia.

Los fanáticos de la modelo llenaron de elogios al más chico del clan Tinelli, pero un comentario malintencionado llamó la atención de Valdés, que no dudó en defender a su hijo como toda madre lo haría. “¡Era morocho! En qué momento tiene el pelo y las cejas de ese color.Efecto cuarentena o sigue los pasos de la familia, cirugías, tatuajes y tinta a tempra edad. ¿Por qué no se aceptan tal como son?” Expresó una usuaria. “¡¡Omg!! Qué horror este comentario… se puso rubio que se yo porque… por el sol, por los genes, ni idea… Cuanta maldad tiene cierta gente…” le respondió tajante Guillermina.

Obviamente este comentario no solo no pasó desapercibido por ella, también sus seguidores se encargaron de responderle a la joven que hizo el comentario y apoyaron a la empresaria sin dudarlo. “Horrible comentario” “Que razón en no querer mostrarlo, que gente de mierrr…” “Que pobreza en tu cabeza nena” “Cuanto resentimiento” “Guille, ni leas, no pueden ver a la gente en pez” fueron algunas de las respuestas de la gente ante el inminente ataque.

Más allá del aburrimiento de cuarentena de Lolo y las ganas de darles fuerza a las madres, que llevó a Guillermina Valdés a subir la foto, no podemos negar que a pesar de las pocas apariciones, Lorenzo Tinelli es todo un influencer en las redes sociales. Ya que su fotografía obtuvo casi 44 mil likes y más de mil quinientos comentarios. ¿Seguirá Lolo los pasos de su hermana Cande Tinelli? Porque como sabemos la mayor de las hermanas genera furor con sus posteos en el mundo de Internet.