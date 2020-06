Hoy vuelve Pampita a la tv

Luego de despedirse a mediados de marzo, con el comienzo del aislamiento por el coronavirus, con el slogan quedate en casa, Pampita hace su gran regreso a “Pampita Online” por Net Tv. Algunos pensarían que esto es un poco loco, debido a que nuestro país se encuentra atravesando el pico más alto de contagio por Coronavirus, pero la modelo dio sus motivos de regreso a Tomas Dente, a través de un audio en el programa Nosotros a la mañana, conducido por Joaquín “Pollo” Álvarez.

“Estoy muy contenta de regresar. La verdad que Pampita Online es un programa que quiero mucho, que disfruto mucho hacer. Que la gente de Net me da toda la libertad para hacerlo a mi manera y es un producto que quiero cuidar, así que en conjunto hemos decidido que hoy volvemos” comentaba la modelo en el audio. Ante la consulta de porque la vuelta en este momento Ardohain decía: “Cuando me fui hace más de tres meses, jamás hubiera imaginado que íbamos a tener que volver justo cuando empieza el pico de contagios, pero es un programa que quiero cuidar y le da trabajo a mucha gente… Así que hay que ponerme mucho corazón y que salga lindo y cuidarnos mucho para que salga al aire y no pase nada.”

La gente del móvil de Nosotros a la mañana se encontraba en el canal donde el programa será grabado y se emitirá a partir de las 18:00. Esperaban poder encontrarse con Carolina y poder tener su palabra al aire, pero hasta que finalizó el programa, ella no había llegado al estudio, por lo cual solo obtuvieron sus declaraciones por medio de audio de whatsapp. Lo que si se pudo ver en el programa fue la cantidad de flores que la artista había recibido en señal de felicitaciones por su vuelta.

Para finalizar con el mensaje en el programa, Pampita dijo “Gracias por el apoyo, no todos los programas tiran buena onda con el regreso y a veces me pregunto por qué si lo único que hago es trabajar”. Ante esto el Pollo Álvarez le deseó lo mejor en el regreso y coincidió con las palabras de Carolina cuando expresó que no entiende los motivos de mucha gente que no quiere que las cosas le salgan bien. ¿Sería este un “palito” para su colega de jurado Ángel de Brito?, eso pensábamos hasta que Pampita llegó al estudio donde grabará Pampita Online y donde habló con el móvil de Los Ángeles de la Mañana.

Con su colega de jurado se refirió a su miedo. “Me fui muy asustada porque esto del virus me remueve muchas cosas, el miedo que tenía cuando me fui lo sigo teniendo. Si no hubiera querido volver, el canal lo hubiese entendido, pero todo el mundo necesita laburar. No podemos estar un año entero sin hacer el programa.” “Soy de las que más cumplió a rajatabla la cuarentena, no salgo ni a comprar al supermercado, compro todo online. Recién ayer después de 3 meses vi a mi hermano porque me blanqueó los dientes, pero no vi ni a mis seres queridos.” Finalizó diciendo la modelo.

El programa, se emitirá a partir de las 18:00 por el canal Net Tv y seguirá contando con la presencia de invitados, muchas de las entrevistas serán de manera online para no tener a tanta gente en el piso y el grupo de panelistas de Pampita continuará siendo el mismo que hasta el momento. Además continuarán tratando distintos temas de actualidad, noticias, redes sociales, entre muchos otros.