Interesante regalo para Jimena Barón y Daniel Osvaldo

Jimena Barón es una de las figuras públicas más queridas por la gente en Internet. Se mantiene siempre conectada con sus fans por medio de las redes y habitualmente podemos ver sus historias donde aprovecha para compartir no solo su rutina diaria, sino también los regalos que recibe por parte de los fanáticos y empresas con las cuales tiene canjes o publicidad y ahora otros que por la pandemia del covid19 ante la falta o perdida de trabajo, toman la decisión de emprender su propio negocio. Debido a esto La cobra recibe muchísimos regalos. Este fin de semana observamos en sus historias un curioso regalo dirigido a ella y a su ex pareja, Daniel Osvaldo.

Como ya sabemos, la actriz se encuentra pasando el confinamiento en la casa de su ex pareja, ya que Morrison, el hijo de ambos, no quería regresar a la casa donde convive con la artista porque la de su papá es más grande, con más verde y además quería pasar tiempo con su hermano mayor (hijo de Daniel antes de estar en pareja con Jimena). Por lo cual, el futbolista invitó a Barón a pasar la cuarentena todos juntos en su casa. De esta manera Momo no extrañaría a ninguno de sus papás.

A lo largo de los días hemos visto como se divierten todos juntos, lo cual hizo que los rumores de una posible reconciliación entre ambos surgieran en los medios y también en el mundo digital. Por eso, algunos de los regalos van dirigidos a ambos. En el video de Jimena, se puede ver una bolsa de papel madera, con un cartel que decía: “Para Mabel y Roberto” (manera en la que se tratan ellos en las redes) “Kit reconciliación, evitar abrir delante de Momo”. En la siguiente historia, la cantautora abre la bolsa y podemos apreciar un montón de juguetes sexuales, enviados por alguna tienda o marca destinada a estos objetos.

Los padres de Morrison compartieron esto a manera de chiste y lejos de ofenderse se rieron mucho de la situación y comentaron que Momo está un poco celoso de la cercanía de sus papás y obviamente de que ahora los regalos que recibe su mamá no sean solo para ellos dos, sino que ahora su papá también reciba cosas. “Roberto más atento que nunca con este regalo, eh” “Yo estoy como más relajada” comenta ella en la filmación.

Hace unos días, la ex pareja hizo reír a sus seguidores con un tutorial de Barón haciendo ñoquis caseros donde el futbolista le cambia la letra su famoso hit “La cobra” y le canta “Soy la cobra que se cobra y luego te hace ñoquis bebé”, lejos de ofenderse la cantante edita la parte siguiente del tutorial con la canción que escribió para su ex “La tonta” donde la letra dice “Y vuelvo a ser la tonta que se amolda a tu rutina, la que te espera mientras te cocina”. Y luego en el resto de la receta de cocina se lanzan frases de doble sentido.