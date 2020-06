Mica Viciconte vs Nicole Neumann, la guerra continúa

Cuando pensamos que volvía la paz entre Nicole Neumann y Micaela Viciconte, conocemos un nuevo capítulo en esta novela que parece nunca terminar. La ex y la actual pareja de Fabián Cubero han tenido a lo largo de este tiempo muchísimos enfrentamientos. En esta ocasión parece ser un problema de “canjes” lo que ha puesto a estas 2 mujeres en el blanco de la prensa.

Aparentemente lo que ocurrió es que Mica, se comunicó con algunas marcas que hacen publicidad con Nicole Neumann para poder trabajar con ellas. Estas empresas se negaron a trabajar con la chica combate ya que prefirieron a la modelo antes que a ella. Como sabemos, el boom de los canjes y la nueva metodología de las marcas para hacer publicidad son las redes sociales y figuras como ellas convocan mucho.

Según contaron en el programa de Ángel de Brito, no sería la primera vez que Viciconte se contacta con las marcas auspiciadas por la ex de Poroto Cubero. Ante esta noticia, el programa de Ángel de Brito llevó su móvil hasta la salida del programa donde trabaja Neumann para consultarle si sabía sobre este comportamiento de la novia de su ex marido. A lo que ella respondió: “No tenía ni idea, no se nada, de todos modos tengo cosas más importantes de las cuales ocuparme. Charlen con Pampita.” (En referencia a la vuelta del programa de Ardohain y que era un tema más relevante que las publicidades de ella.)

Hace unos días se habló también de un posible “palito” de Micaela hacia ella cuando realizó un tik tok, donde se la escuchaba cantar una canción que decía ” Ahora la patrona soy yo” y que contaba en su letra la historia de una ex que no ha superado una vieja relación. Sobre este tema también le preguntaron a Nicole y muy tajante le devolvió el palito a la ex combate.

“No tengo ni idea, no se que sube y que no. No la sigo, pensé que TikTok era una red social para adolescentes. No se como se usa, en casa las únicas que la usan son mis hijas. Yo uso Instagram pero por un tema laboral” sentenció la rubia. “De todos modos no creo que fuera para mi porque si yo no hubiera superado a una persona no me hubiera separado” finalizó.