Paula Chaves y una tierna foto junto a Olivia

Paula Chaves, compartió una foto en su cuenta de Instagram, que causó ternura entre todas las persona que la siguen. En la imagen en blanco y negro se las puede ver a ella y a su hija mayor Olivia, panza con panza, esperando la llegada de la nueva intregrante de la familia Filipa. Esta misma foto ya la habían hecho junta también cuando Paula transitaba el embarazo de su hijo del medio Baltazar. Además de unas sentidas palabras, la modelo aprovechó para alentar a todas las futuras madres que se encuentran atravesando este momento.

“Sentimos a flor de piel… Dándole lugar a todas las emociones que aparecen…agradeciendo…confiando. Disfrutando los últimos días. Bailes, risas, miedos, ansiedad, alegría, llanto. Todo eso pasa por mi cabeza. Es tan mágico y maravilloso este momento que quisiera congelarlo para siempre… Pero al mismo tiempo que suceda YA. Las abrazo fuerte a todas las que están atravesando este momento.” Expresó Chaves junto a la imagen.

Sus amigas, aprovecharon tan dulce postal para brindarle su mensaje de apoyo y contención a la modelo. “Ay, que desesperación, las tengo tan cerquita y no puedo verlas. Momentos únicos” le comentaba Zaira Nara. “Las amooo” les decía la China Suárez (dos de las famosas que integran este grupo de amigas madres y en pandemia). Además otros famosos aprovecharon para brindarle sus mensajes a Paula, tales como Marcela Coronel, Vero Lozano, María del Cerro, Lizardo Ponce y Connie Ansaldi.

Es que sin dudas, tanto Chaves como su marido Pedro Alfonso, junto a su familia integran a los personajes más queridos de la televisión. Y han logrado transmitir el amor de esa hermosa familia que formaron a todos los famosos y también a todos los fanáticos de la pareja. Luego de este post, Paula compartió una imagen vintage, de su embarazo de Baltazar donde ella y Olivia realizan la misma foto que ahora. “Siempre juntitas… Su compañía, empatía y acompañamiento. 2016 esperando a Balta, 2020 esperando a Filipa.” Expresó la actriz.

Hace algunos días, El Aconquija, compartía una nota donde podíamos ver a Paula en un momento no tan tierno. Cuando les pedía a sus familiares y amigos que no preguntaran todos los días si el bebé ya había nacido. Los mensajes que recibía eran muchos y si no contestaba, sus seres queridos se preocupaban por ella. De esta manera no colaboraban con la ansiedad que le produce esta situación y las hormonas terminaron ganándole y produciendo un pequeño enojo en ella, que la llevó a hacer su pedido públicamente.