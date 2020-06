Picante cruce entre Jorge Rial y Ángel De Brito por una primicia

La cuarentena puso a prueba a muchas parejas, cientos de rupturas se han registrado a lo largo de los más de cien días de confinamiento en Argentina. El domingo explotaron las Redes Sociales cuándo se confirmó la separación del año. Tras ocho años juntos y un hijo en común, Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés pusieron punto final a su relación. La noticia, una verdadera bomba, revolucionó el periodismo de espectáculos y generó un nuevo cruce de Jorge Rial con Ángel De Brito, por la primicia de la separación.

El conductor de Intrusos publicó, en la mañana dominical, en su cuenta personal de Twitter a las 11:04 “se viene la separación del año, atentos”, y tan solo cuatro minutos después Ángel informó la ruptura con nombre y apellido: “Venían en crisis con Guillermina, con varias discusiones y la cuarentena terminó con la pareja. Guillermina se había sacado la alianza en mayo y no lo saludó por el día del padre” y continuó “Igual creo que una pareja de 8 años no se termina por un solo motivo, ni de un día para el otro”.

Cuando Luis Bremer publicó la noticia, agregando que había sido el conductor de Los Ángeles de la Mañana quién había dado la primicia, un usuario le dijo que fue Jorge quién lo había anunciado con anterioridad, entonces, Jorge respondió a su estilo, picante: “Repito. La primicia la dio @cuervotinelli. Lo demás es ego”, haciendo referencia a que Marcelo había sido el mismo Marcelo quién decidió romper con la paz y dar a conocer vía historias de Instagram su separación de Guillermina.

Se viene la separación del año! Atentos — JORGE RIAL (@rialjorge) June 28, 2020

De Brito no tardó en salir al cruce y escribió: “Nunca puse ‘primicia’. Buen domingo @luisbremer @rialjorge”, y agregó un gif nada menos que de Moria Casán, quién ha tenido palabras poco amigables con Rial. Pero el ida y vuelta no quedó ahí ya que, De Brito redobló la apuesta: “Esta vez, no me adjudiqué la primicia. Igualmente, lo escribí primero con nombre, apellido y algunos datos. Otros, los guardé para @LosAngeles_ok #LAM” Y al contar que se viene otra separación de famosos, bromeó: “Les doy unos días de ventaja, a los que ‘ya lo sabían pero no lo contaron’ jajajajajajaja”. Cerró el picante cruce en Redes.

La historia de amor entre el conductor número uno de la televisión argentina y Guillermina inició hace 8 años. La controversia que se generó en torno al romance fue por qué la empresaria estaba en pareja con Sebastián Ortega, quién era amigo de Tinelli, y habían trabajado juntos en varias oportunidades. La relación prosperó y conformaron una gran familia ensamblada junto a los hijos de ambos. Guille es mamá de Dante, Paloma y Helena, mientras que Marce es papá de Micaela, Candelaria, Francisco y Juanita. Juntos son padres de Lorenzo de 6 años.