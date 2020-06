¿Por qué el gobierno imputó a Telefónica, Telecom y Telecentro?

Este domingo, la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de los Consumidores decidió imputar a las empresas Telefónica, Telecom y Telecentro. Esto se da luego de recibir varias denuncia de los usuarios de incumplimiento en el servicio técnico, falta administrativas y demora en la entrega de productos. Aclararon “que no se trata de problemas individuales, sino que son prácticas sistemáticas”.

NA informó que a través de los reclamos de los consumidores, la SSADC detectó que el 22% de las denuncias ingresadas durante mayo en la Ventanilla Única de Reclamos de Defensa del Consumidor y del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo fueron relativas a problemas con servicios de comunicaciones. Por esta razón, se convirtió en el rubro que más quejas recibió.

Según los reclamos, tanto Telefónica como Telecom y Telecentro brindarían un servicio técnico ineficiente. Esto debido a que no solucionan los desperfectos en las comunicaciones de telefonía, ni los inconvenientes en las conexiones de TV e internet. Las firmas se excusaron en las restricciones que impone la emergencia sanitaria para no realizar reparaciones. Igualmente, esta excusa no es válida porque tienen un protocolo para realizar estos trabajos.

La palabra de la secretaria de Comercio Interior

La secretaria de Comercio Interior. Paula Español indicó: “Son necesarios los reclamos formales de las y los consumidores para hacer efectivos sus derechos. Tras el análisis de las denuncias y al identificar la operatoria sistemática de las empresas, estamos actuando de oficio en representación de todos los damnificados. Encaramos acciones administrativas o judiciales para que no se vulneren los derechos de las y los consumidores”.

En este sentido, Español agregó: “En los expedientes se agregaron las denuncias que permiten graficar que no se trata de problemas individuales. Son prácticas sistemáticas que lesionan los derechos de un conjunto de consumidores. Esto los coloca en una situación de mayor vulnerabilidad debido a que estos servicios se convirtieron en esenciales para la cotidianidad en el marco de la emergencia por la pandemia”.