¿Qué sucedió? En medio de la polémica, Bake Off eliminó a un participante

Bake Off está que explota. Este domingo, una nueva emisión de la competencia de pastelería argentina, generó una catarata de comentarios en las redes sociales. Es que hasta que no termine el concurso, los seguidores del programa que emite Telefé, continuarán reclamando por el “fraude” que se aproxima. Samanta Casais continúa en carrera y es uno de los finalistas de Bake Off 2020 ¿Quién fue eliminado en la semifinal del reality?

Damián, Agustina y Samanta disputaron los lugares en la final del certamen. En un compilado de imágenes, se los pudo ver a los tres participantes, recorrer el camino de las pruebas propuestas por los jurados, en un sendero lleno de obstáculos y victorias. Lo cierto es que al final del programa, Agustina Guz fue eliminada y Samanta Casais fue elegida primera finalista, “Toma tiempo examinar cómo son las cosas. Es imposible que el canal y la producción tomen decisiones de un día para el otro. Paciencia que todo se va a aclarar”, escribía la conductora Paula Chaves, en medio de la polémica.

Como todo lo que sucede en un “show de la realidad”, no tardó en llegar el post de Agustina Guz en instagram, donde puede notarse el malestar en la interna del programa. La casi finalista, publicó una foto solo con Damián, y en nungún momento nombra a Samanta, “La tranquilidad de haber dado lo mejor de mi. El orgullo de todo lo que aprendí. Y la felicidad de llevarme a un hermano de por vida. Te amo @damianbakeoff por tenerte yo ya gané. GRACIAS A TODOS POR EL APOYO Y EL CARIÑO QUE ME DIERON TODOS ESTOS MESES ❤”.

Por su parte, Samanta hace caso omiso a lo que sucede, y sigue publicando con felicidad, “¡Vamos con todo hoy! ❤️🥰❤️ Gracias por el apoyo siempre!! LLEGÓ LA FINAL y no puedo creer LOS NERVIOS QUE TENGO! LOS LEO!”, debajo de su publicación se pueden visualizar cientos de mensajes de apoyo a la empleada administrativa. Damian Pier Basile, resultó ser el segundo finalista de la competencia y también publicó su felicidad en las redes sociales, “Bienvenidos a la gran final! MIL GRACIAS POR TANTO AGUANTE TANTOS PROGRAMAS! Los quiero un montón y manden buenas energías”.

Hace algunas horas ElAconquija.com publicaba los últimos comentarios de los integrantes del programa, en torno a las acusaciones de los fans de Bake Off, “Buen dia. Toma tiempo examinar bien como son las cosas. Es imposible que el canal y la producción tomen decisiones tan serias de un dia para el otro. Paciencia que todo se va aclarar. El programa es muy bueno. Es lo mas importante y esta bien que lo siga viendo tanta gente” decía Christophe Krywonis, uno de los jurados.

¿Por qué hay polémica en Bake Off?

Como publicaba ElAconquija.com Samanta quedó en el centro del escándalo después de que se conocieran imágenes de la repostera “amateur” en programas de televisión del año 2017. Estas imágenes podrían desnudar irregularidades en el reality de cocina, y dejar expuesta a Samanta ,ya que, el reglamento del concurso de Telefé expresa, “es imprescindible ser cocinero amateur y no haber prestado servicios como pasteleros y/o panadero profesional”.

También aclara que “tendrán prohibida su participación aquellas personas que hayan prestado sus servicios como pasteleros y/o panaderos profesionales con anterioridad a la fecha de publicación de las presentes reglas de participación, o tengan comprometidos sus servicios con anterioridad y/o durante la vigencia del concurso”.