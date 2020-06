Ridículo: Intendente dijo que se llevó la ambulancia a la casa para que no la rayen

CATAMARCA.- (Por Juan Carlos Andrada) ElAconquija.com publicó la semana pasada la foto de una ambulancia que el intendente de Belén, Daniel “Telchi” Ríos, se llevó a su casa y la había subido a la vereda. En su defensa el jefe comunal belicho dijo que se llevó la ambulancia nueva a la casa porque ahí está más “segura” que en el hospital o la municipalidad y que subió la unidad de traslado a la vereda “para que no la rayen”.

Como era “previsible”, el intendente Ríos dijo que la información de la foto de la ambulancia en su casa era una “cuestión política”. Pero un hecho es un hecho y un planteo ideológico es un planteo ideológico. Mezclarlo puede resultar atractivo y tentador pero nada bueno puede salir de esa mezcolanza. Hay muchas cosas atractivas y tentadoras que tarde o temprano resultan tóxicas, para el individuo y para la sociedad.

Si en la casa del intendente es más seguro que en las instituciones, entonces mudemos los organismos oficiales al domicilio del jefe comunal, o en su defecto que “Telchi” vaya a vivir en la municipalidad o en el hospital. O sea que el único lugar seguro de Belén es su casa, lo que habla muy mal de él y la policía porque cualquier otro lugar de la cuidad es inseguro, incluida la municipalidad y el hospital o frente a la Comisaría. ¿Es esto posible?.

Asimismo, la contestación de que subió la ambulancia a la vereda para que no la rayen es otra respuesta infantil. Primero porque otro mal intencionado igual podría rayarla sobre la vereda y el intendente durmiendo la siesta ni se enteraría. Segundo porque lo importante no es la pintura de la ambulancia sino que se encuentre en el lugar correcto pronta para asistir en caso de emergencia. Sólo a él se le ocurre pensar en la pintura antes que en el paciente.

“Chacota”

Es lamentable como los intendentes subestiman a los ciudadanos. Por qué dejamos contestar así a un representante institucional. El relajamiento no es solo oficial, la comunidad no debe permitir que la máxima autoridad del pueblo haga el ridículo porque expone a la comunidad a la burla y rebaja la institucionalidad a la “chacota”. Este tipo de contestación es un insulto en la cara de los belichos. No se lo permitan.