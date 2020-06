Se espera el resultado del hisopado por coronavirus de los trabajadores del IPSST

A través de un comunicado oficial, el Instituto Provincial de Seguridad Social de Tucumán (IPSST) aclaró que en la Institución no se realizó el protocolo de covid-19 debido a que las autoridades sanitarias provinciales no lo consideraron necesario. El IPSST informó que durante el fin de semana, un empleado de la gerencia de personal notificó que su esposa presentaba síntomas respiratorios. En el hospital, se concretó el hisopado (tanto a él como su esposa) para descartar o confirmar que se trate de coronavirus.

El comunicado viralizado por Twitter remarca: “Rogamos por favor leer los sitios oficiales de la institución ante cualquier novedad”. En este marco, se solicitó al empleado en cuestión y a sus compañeros de oficina, que no concurrieran al lugar de trabajo hasta tanto se pueda tener el diagnóstico y resultado del hisopado. “Aclaramos, que no se realizó protocolo de coronavirus, hasta el momento, debido a que las autoridades sanitarias no lo estimaron necesario. Cualquier novedad será informada por los sitios oficiales de nuestra institución. Muchas gracias”, notificaba la Institución.

🗣COMUNICADO OFICIAL



👉🏼Aclaramos desde la Institución que no se realizó el protocolo de Covid debido a que las autoridades sanitarias provinciales no lo consideraron necesario.



📌Rogamos por favor leer los sitios oficiales de la institución ante cualquier novedad. pic.twitter.com/zpOyhVShvv — ipsst (@ipsst_tuc) June 29, 2020

Hasta hoy, el BAF controló 5125 personas

Desde el lunes 22 de junio, los equipos interdisciplinarios de Salud ya visitaron ocho barrios diferentes. Llegaron así a 1443 familias tucumanas con el objetivo de identificar pacientes con síndromes febriles y personas con factores de riesgo en diferentes zonas de la provincia. La coordinadora del Operativo, doctora Yolanda Breppe, expresó: “Durante las visitas se realiza toma de temperatura, test de olfato y aprovechamos para controlar carnet de vacunación y hacer captación de población de riesgo”.

Breppe aseguró que entre las entrevistas realizadas no se encontraron nexos epidemiológicos, es decir contacto de personas que pudieran haber regresado de viaje de lugares con alta circulación del coronavirus. Con respecto al relevamiento de casos con síndromes febriles, la coordinadora explicó que el único caso febril que se encontró fue inmediatamente trasladado a un centro sanitario para realizar los estudios pertinentes, resultando el hisopado negativo para covid-19. La responsable aseguró que en ninguno de los barrios existe circulación del virus.

Para finalizar, Breppe comentó que el balance fue positivo para el trabajo previo de todos los equipos territoriales de las distintas áreas: desde la identificación a través de las fichas familiares y los censos realizados, hasta las visitas pre intervención del BAF. Los agentes explicaron cada paso a los vecinos, en qué consistiría el abordaje. El operativo que se inició este lunes en el barrio Las Tipas de Las Talitas, constituye el noveno en el que se implementa esta iniciativa preventiva para posibles casos de coronavirus.