Tenso momento entre Luis Ventura y Marcela Tauro en su regreso a la tevé

Hoy Marcela Tauro regresó a la televisión, ella eligió el programa de Alejandro Fantino, aunque según el círculo más cercano de la rubia, fue el mismo Fantino quien le pidió que formara parte del panel de Fantino a la tarde. Lo cierto es que en su primer programa, luego de varios meses de ausencia en Intrusos, Marcela ya sintió las primeras malas ondas de uno de sus colegas. Se trata de Luis Ventura, quien históricamente ha tenido “picotones” con la periodista, y con quien hoy volvió a compartir panel periodístico.

Las espectativas estaban puestas en este lunes, donde Marcela regresaba a trabajar, luego de las diferencias con Jorge Rial. “Mirá quien está llegando. Bievenido”, le dijo Alejandro a Ventura, quien llegó tarde al programa, justo hoy, en el recibimiento de su compañera. “Acabo de juntar a Palermo y a Barros Schelotto, no lo puedo creer. Como está, mirá, se pueden saludar” invitó el conductor, en medio de un silencio y un pobre “Hola ¿Puedo tocarle el codo?” dijo ella, intentando saludar a Luis. “No hagamos de esto una novela” lanzó Ventura negándose al saludo de codos.

Como publicaba ElAconquija.com, la retirada de la panelista de Intrusos, comenzó cuando Tauro y Rial tuvieron una discusión al aire, sobre el caso Muhlberger. Ella decidió pedir licencia y, aunque desde la productora de Intrusos, señalaron que su ausencia se debía a la necesaria rotación de personal por la pandema, nunca volvió. “Si no me das nombres te pido que no sigas poniendo información anónima Marcela” le dijo Jorge, en medio de revelaciones hechas por Tauro, sobre polémico caso del médico que ofrecía remedios para el Covid.

Parece que Marcela decidió quitarse de encima la mala energía de hoy con Luis Ventura y, hace algunos minutos, hizo un vivo en Instagram al cual llamó, “Desbloquear energias”, junto a la Especialista en Bio equilibrio energético, Nélida Angelozzi, a quien le pidió que la llene de energías. “Yo les dije a mis seguidores que les iba a pedir a Nely, que nos de energías. Porque vos sos especial para eso. Vos me dijiste Nely, hay gente que te manda el mal, yo te mando el bien” dijo Tauro sonriendo. “Tanto el bien como el mal, llegan. Si el mal viene con instrumentos, como en algunas religiones, llega y lastima” dijo Nelida en el comienzo de su charla.

Luego de 20 años al aire junto a Rial, la Tauro hizo un cambio drástico en su vida profesional, en un momento donde todo es distinto, en torno a la pandemia de coronavirus. Hoy, se mostró renovada y con muchas pilas en su nuevo trabajo y quizás por eso decidió realizar este vivo sobre energías, “Se necesita desactivar todo tipo de energías negativas para que vos vuelvas a tu eje, que vibres bien, que todo lo que atraigas esté dentro de tu vibración. Si vos vibras bajo, todo lo que se te acerca vibra bajo”, le dijo Nely en durante la entrevista.