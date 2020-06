Tinelli confirmó su separación de Guillermina

En la mañana de ayer, Marcelo Tinelli confirmó su separación de la modelo y empresaria Guillermina Valdés, luego de 8 años de relación y tras varios meses de rumores con respecto a la situación actual de la pareja, el conductor más importante de la televisión salió a blanquear la situación. Guillermina y Marcelo se conocieron cuando ella se encontraba en pareja con Sebastián Ortega, (amigo de Marcelo) y junto al productor televisivo tiene 3 hijos (Dante, Paloma y Helena) y con Marcelo Tinelli son padres de Lorenzo de 6 años.

“Hola a todos. Quería contarles que con Guillermina, estamos atravesando una crisis y hemos decido separarnos, después de estos casi 8 años hermosos que vivimos. Sentimos que es lo mejor para los dos y compartiremos un hijo maravilloso y amado, que va a tener siempre a sus papás presentes. Mil gracias a todos por el amor infinito que nos dan en todo momento. Los quiero” expresó el conductor a través de una historia en su cuenta de Instagram, por donde dio a conocer la noticia.

Después de las palabras de Tinelli, las repercusiones no tardaron en llegar y Ángel de Brito, el conductor de LAM y jurado de ShowMatch, fue una de las personas que comentó vía Twitter lo que supuestamente pasó entre la pareja. “Tinelli separado. Venían en crisis con Guillermina, con varias discusiones y la cuarentena terminó con la pareja. Guillermina se había sacado la alianza en mayo y no lo saludó para el día del padre”. Sentenció el periodista. Los usuarios de la red social se volvieron locos ante tremenda noticia.

Desde que comenzó la cuarentena, la modelo ha mantenido un perfil muy bajo en el mundo digital. Hemos visto pocos posteos suyos en los últimos meses. Hace pocos días reapareció con una foto de su hijo Lolo, lo cual llamo la atención de los usuarios de Instagram ya que ella no suele subir muchas fotos de sus hijos o contar sobre la vida de ellos. En cuanto a la separación, hasta el momento la empresaria ha mantenido el silencio y no hizo ninguna declaración sobre el mensaje que compartió su ex pareja.

Sin dudas el final de una de las parejas más queridas del mundo de la tv, conmocionó a toda la farándula, ya que hace algunos meses atrás Marce fue consultado sobre la posibilidad de llevar la relación a dar un nuevo paso con el “Sí, quiero” a lo cual el conductor había respondido que la posibilidad estaba, aunque el ya se sentía casado, sentenciando que quizás este fuera el año para llevarlo a cabo. Pero por lo visto no fue esta la noticia que esperábamos cuando vimos la publicación del uno.