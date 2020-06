Benjamín Vicuña compartió una historia para sus colegas

Hace unos días, Benjamín Vicuña expresó por medio de las redes sociales un mensaje para todos sus compañeros actores. Que como mucha otra gente, están pasando por un momento muy difícil por la pandemia. El mundo de la cultura se encuentra en suspenso en casi todas sus ramas. Teatro, televisión y artes escénicas. La suspensión se debe a la proximidad que hay entre las personas que trabajan en estos rubros y también el público que se dirige a ver los espectáculos en vivo ya que tenemos que respetar el aislamiento social.

“Siempre se dijo que a los actores nos pagan por esperar. Hasta eso extraño en este momento. Ahora si sabemos lo que es esperar. 100 días, el equipo, el vértigo de los segundos previos al acción, ese silencio que por momentos se detiene el mundo” expresó el actor. “La sangre falsa que enreda mi pelo, (no, ese no), el hallazgo de algún elemento cinematográfico, el café de la mañana, el corten, es un día más. Eso y mucho más” continuó diciendo nostálgico.

Foto: Instagram de Benjamín Vicuña.

Después de tantos meses sin trabajar y con la incertidumbre dominando el panorama este es un sentimiento lógico por parte de cualquier persona.“Ya volveremos compañeros a trabajar y a compartir este oficio misterioso.” Finalizó diciendo el chileno, que se caracteriza por tener una gran facilidad para escribir logrando conmover a más de uno con sus mensajes (sobre todo cuando van dirigidos a sus hijos).

Benjamín, es la actual pareja de la China Suárez y juntos se encuentran en la dulce espera de su segundo hijo juntos (Magnolia es la primera entre los dos). La actriz está embarazada de 6 meses y es mamá también de Rufina a quién tuvo junto a Nicolás Cabré. Y el actor es papá de Beltrán, Benicio, Bautista y Blanca junto a la modelo Pampita Ardohain. Actualmente, el actor se encuentra en Buenos Aires pasando la etapa del confinamiento por la pandemia junto a su familia con Eugenia Suárez.

Hace un tiempo, Vicuña compartió un mensaje reflexionando sobre el cumplimiento de la cuarentena. Pidiendo en cierta forma que la gente se quedara en casa. Recordando el triste suceso que le toco atravesar con la pérdida de su hija Blanca Vicuña cuando falleció luego de un viaje donde la atacó una bacteria desconocida y no la pudieron salvar. “En el aire. Hoy el mundo entero está luchando contra un virus del que sabemos poco, pero nos dicen que la principal arma para frenarlo es QUEDARNOS EN CASA. Sinceramente es algo difícil para todos, pero no se compara con la impotencia de no poder salvar a los que amas, a perder a un ser querido.”