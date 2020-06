¿Frigerio rompió la cuarentena y jugó al padel?

En la jornada de este lunes, salió a la luz que en el municipio de Pilar, la policía tuvo que detener a varios hombres que se encontraban jugando al padel ilegalmente. Con el correr de las horas, se descubrió que la mayoría de ellos tenían cargos políticos y otros no eran de esa ciudad. En este contexto, el presidente del club indicó que Rogelio Frigerio estaba en las instituciones pero se fue antes de que llegue la gendarmería.

NA informó que así lo indicó Carlos Pérez, presidente del Club Atlético Pilar, en cuyo predio se encuentran las canchas “La Palmera”. Las mismas son concesionadas a una empresa privada. Ahí se llevó a cabo el operativo por la violación de la cuarentena obligatoria por la pandemia del coronavirus. Según el dirigente, además de Frigerio, también logró retirarse antes del lugar antes de la llegada de los uniformados Luis Lobo.

Entre las personas demoradas, se encontraban dos socios de la empresa concesionaria y el jefe de Gabinete del Municipio de Tigre, Fernando Lauría. “Tengo entendido que estuvieron acá, de parte de la misma gente del concesionario. Él me lo dijo a última hora”, indicó Pérez. A su vez, aclaró que desconocía si los funcionarios participaron del torneo clandestino que se organizó en el lugar.

El directivo lamentó lo ocurrido y sostuvo que el predio de 14 hectáreas del club, que incluye un colegio, permanecía cerrado, mientras que responsabilizó a las personas a cargo de la concesión de las canchas. “Nosotros no organizamos ningún evento. Solamente tenemos accesos abiertos porque por responsabilidad social habilitamos el predio al personal de SAME. No tenemos a la persona de vigilancia en este momento por un tema de salud”, aclaró Pérez.

En tanto, se conocieron testimonios de vecinos que refuerzan la idea de que hubo otras jornadas previas en las que también se registró actividad deportiva en las mismas canchas de padel. Lauría y los otros 15 implicados fueron demorados e infraccionados por la Justicia Federal de Campana. Además, se ordenó el secuestro de cinco vehículos y la clausura del establecimiento.