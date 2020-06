La capital tucumana recibirá 500 mil dólares para la lucha contra el coronavirus

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán informa que recibirá fondos desde la Nación destinados a la lucha contra el coronavirus. El aporte financiero será de 500 mil dólares, con el único fin de ser destinados a la instrumentación de medidas preventivas contra el Covid-19. El anuncio lo hizo ayer el ministro del Interior de la Nación, Eduardo “Wado” de Pedro, durante una videoconferencia por zoom. En la misma participaban el intendente Germán Alfaro junto al gobernador Juan Manzur.

San Miguel de Tucumán es una de las primeras en ser beneficiadas con esta medida del Gobierno nacional. Sobre el monto, Alfaro explicó que: “Son 500 mil dólares que van a llegar al municipio de parte del Gobierno de la Nación. Para reforzar el sistema sanitario y de salud de nuestro municipio, para la compra de insumos y todo lo que tenga que ver con la pandemia del coronavirus”. También agregó que los gastos “tienen que ser justificables y estarán exclusivamente destinados a la lucha contra el coronavirus”.

Coronavirus en Tucumán

En Tucumán hay 72 casos confirmados de coronavirus positivo desde que comenzó el brote el 18 de marzo. No obstante solo 24 se encuentran activos e internados, 5 fallecieron y los 43 restantes se recuperaron sin mayores inconvenientes. Hasta el momento no hay registro de contagio viral comunitario, lo que no es motivo para relajarse, de no mantener los estrictos cuidados la situación podría desbordar.

Continúan promoviendo la cuarentena poblacional, la reducción del arribo de pasajeros, la vigilancia en fronteras y el seguimiento activo de los casos y sus contactos. La provincia en general ha mostrado estar alerta y preparada, inclusive realizó un simulacro de coronavirus, para saber cómo actuar ante un brote. Ahora, el aporte de Nación vendrá a dar respuesta definitiva para estar preparado sanitaria y tecnológicamente listos para enfrentar la pandemia.

Casos por localidad