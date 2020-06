Mica Viciconte extraña el verano

Hace unos días, la reina del TikTok (como le dicen algunos de sus fans) Micaela Viciconte sorprendió con una foto retro. Precisamente del verano. Aparentemente a la influencer, el confinamiento la puso un poco nostálgica y le dieron ganas de regresar unos meses atrás para disfrutar del solcito, las vacaciones y el calor.

¿Y si volvemos? publicó en el feed de su cuenta la rubia. Mientras la vemos posando con una bikini negra, lentes de sol y un bronceado espectacular. La imagen recibió 68 mil me gusta y y casi 600 comentarios. Aparentemente, ante la aprobación de sus seguidores no solo Mica quiere regresar al verano y disfrutar de la libertad sin pensar en el virus.

Además recibió muchos halagos de sus fanáticos. Flor Torrente y Rodrigo Noya fueron los famosos que comentaron la foto de la novia de Poroto Cubero y se sumaron a este pedido de la vuelta del sol y el calor. “Claroo” comentó Rodrigo “Siii @micaviciconte” Le escribió Flor.

Hace pocas horas Mica fue protagonista de una nueva polémica con la ex de Cubero, Nicole Neumann. Cuando en distintos programas, acusaron a la ex chica combate de querer “robarle” las publicidades a la modelo, trás comunicarse con distintas marcas que publicita la mamá de Sienna, Allegra e Indiana. Aparentemente algunas marcas no estarían interesadas en trabajar con las dos mujeres y dieron prioridad a Nicole sobre Viciconte.

Otro de los motivos que las tuvo a ambas en el ojo de la tormenta en los últimos días fue la posible “provocación” cuando Mica subió un tiktok cantando la canción “La patrona soy yo” que habla de la no superación de una relación por parte de una mujer. Nicole fue consultada ante esto y le respondió picante a la joven cuando dijo que pensaba que tiktok era un red social para adolescentes.