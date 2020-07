Moria Casán y una producción al borde de la censura

Moria Casán rememoró una sus mejores épocas, esa época dorada en la que mostró toda su sensualidad con una imagen super jugada. En su cuenta oficial de Instagram se mostró con su cuerpo cubierto de pintura, una producción al borde de la censura para la reglamentación de la conocida red social. La “one” está alejada de las pantallas, ya que al inicio de la pandemia en Argentina, fue ella misma la que decidió dejar de ir a su programa, tiempo después el canal decidió reemplazarla con Alejandro Fantino y por el momento su futuro es incierto.

Moria estuvo envuelta, en los últimos días, en una polémica al hablar sobre su relación con uno de los máximos referentes del canal América, Jorge Rial, a partir del vínculo que se rompió luego que ella lo reemplazara en “Intrusos” en 2018. En ese sentido, la ex vedette calificó al periodista de “desagradecido” y agregó: “No estoy rara con él, directamente no estoy, no me gusta su esencia, me parece oscurito” comenzó la diva con sus declaraciones contra Rial en el programa radial de Marcelo Polino.

Yanina Latorre quién trabaja también en Radio Mitre, le dijo que estaba “odiada”, pero ahí también, Moria, rehusó el uso de esa palabra. “No, tampoco estoy odiada. En el odio se te va una energía de mierda, es como un polvo mal echado. Me parece una persona desagradecida. Pero no me importa, no es que me tenga que agradecer nada. No me gusta su esencia, me parece oscurito”, disparó con su lengua Karateca una de las personas más influyentes del espectáculo.

“No estoy mal con él, yo creía muchísimo en Jorge, pero es un tipo que tiene actitudes que no condicen con un buen ser humano. No pasó nada en particular. En su momento fue una persona que yo elegí (para mi programa), cuando nadie lo quería a él. Él entró al canal gracias a mí”. Cerró ofuscada Recordemos que, al inicio del aislamiento, por su edad, Moria es considerada personal de riesgo por lo que decidió resguardarse y no continuar con su programa televisivo.

En los últimos días se habló de la posibilidad de que Casán volviera a ser jurado de Bailando por un sueño ocupando el lugar que, tras la baja de Florencia Peña quedó vacío. Si bien desde la productora de Marcelo Tinelli no tienen definido quién se sentará en la silla vacía no ven con mal ojo que sea la diva quien lo ocupe. Por lo pronto van acercando el “bochin” ya que en uno de los programas de la productora fue incluida en las últimas horas para formar parte del especial imitadores.