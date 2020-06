Pico Mónaco dio el Sí Quiero

En la tarde ayer, Juan “Pico” Mónaco sorprendió con una foto suya y de su novia Diana Arnopoulos dando un gran paso. La pareja contrajo matrimonio luego de un noviazgo de poco más de un año. Desde que se separó de Pampita, el ex tenista ha mantenido un perfil mucho más bajo que cuando estaba en pareja con Carolina Ardohain.

La relación con Diana comenzó a principios de mayo del año pasado. Arnopoulos es una modelo franco-griega de 29 años, convocada por las marcas más importantes para desfilar. Además tiene una marca de carteras y procede de una muy buena familia, su padre es un empresario importante. La ceremonia se llevo a cabo de una manera súper privada y surgió de manera repentina.

Los jóvenes dieron el “Sí quiero” en Miami, precisamente en Palm Beach. El tenista está viviendo en Estados Unidos desde hace algún tiempo junto a su pareja, alejado totalmente de su vida pasada y la fama de “galán rompe corazones” que se le atribuía. Si bien han realizado una serie de viajes juntos en los últimos meses, desde marzo se encuentran en Estados Unidos cumpliendo con la cuarentena.

Pico, dio a conocer la noticia por medio de Instagram. ” Mi compañera para toda la vida. Mr & Mrs Mónaco” escribió junto a la foto de ellos, vestidos de blanco, con lentes de sol, abrazados y mostrando sus anillos. De fondo se ve la playa, las palmeras y un hermoso cielo azul. Diana Arnoupolos también compartió fotos del gran momento diciendo: “Yes, I want to spend the rest of my life with you” (Si, quiero pasar el resto de mi vida contigo.)

Los conocidos de la pareja se mostraron sorprendidos y felices con esta noticia y los felicitaron a través de los comentarios de las redes. Uno de los comentarios más sorpresivos fue el de la ex pareja de Pico, la modelo Pampita, quien le deseó felicidades. Recordemos que mantuvieron una larga relación con algunas peleas y reconciliaciones de por medio y luego de separarse definitivamente, Carolina se casó con Roberto Moritán luego de solo 2 meses de noviazgo.