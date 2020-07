¡Polémico! Jorge Rial opinó sobre Diego Maradona y sus hijas

Diego Armando Maradona es noticia siempre, aunque se encuentra alejado de las canchas, por el parate en el fútbol argentino, la novela entre Diego y sus hijas es de nunca acabar. Dalma y Gianinna manifestaron que su papá se encontraba “privado de su libertad”, ya que ellas sentían que la gente que tiene en su entorno le modificaban su número de teléfono sin avisarle y eso no les permitía comunicarse libremente con su papá. Jorge Rial dio su punto de vista sobre el “culebrón”.

Fernando Burlando, es otro que no se quiso perder ningún capítulo de esta novela, se ofreció a representar a las hermanas, lo que ellas quieren es preservar el bienestar físico y mental de quién fuera el mejor jugador de mundo.”Yo soy de la idea que para que una persona esté privada de su libertad, no es necesario solamente estar en un sótano o encerrada con un candado, hay otras formas de privar la libertad. Cuando uno no tiene la capacidad y la posibilidad de decidir es una forma elocuente de privación de libertad” manifestó el abogado de los famosos.

Fastidioso al máximo con la situación, Diego grabó un fuerte video, en el que se lo ve con las manos atadas, hasta que él mismo se libera. “Ay, no sabía que estaba preso. No sabía, de verdad. ¡Chachan, chachan! Miren lo preso que estoy. Esto es de la torta que se hizo acá, en esta casa. Preso, las pelotas”. El Aconquija.com publicó hace unos días las declaraciones de Gianinna en la que ella manifiesta que no quiere y tampoco le interesa el dinero de su papá. “Si Morla quiere le firmo ante un juez que la parte económica no me importa, yo lo que quiero es que mi papá siga viviendo”.

Jorge Rial, experto en analizar las respuestas, actitud y los gestos del astro del fútbol expuso punzante su opinión en su programa Intrusos: “Hay una diferencia notable en este Maradona contestatario. El Maradona contestatario de hace unos meses, unos años atrás, era un tipo que salía con los tapones de punta, que hablaba largo, hablaba de todos y si tenía que putear, puteaba. Contestaba las cosas”, comenzó diciendo el periodista, firme con sus comentarios.

Luego, Jorge redondeó su contundente postura sobre esta nueva versión de Diego Maradona: “Lo que yo vi ayer fue un paso de comedia cortito. Es otro Maradona. ¿O está más calmo o lo que está tomando lo tiene calmo? O yo no entiendo nada. Este no es el Maradona al que estamos acostumbrados. Este es un Diego tibio… El Diego que estoy viendo yo es otro”. Sin dudas este es un nuevo capítulo en la larga historia de encuentros y desencuentros entre D10S y sus hijas, en el que el astro muestra una vez más su apoyo a su entorno diario.