Se difundió una polémica charla entre Grondona y Tinelli: los detalles

En la jornada de este lunes, salió a la luz una conversación que generó revuelo en el ambiente futbolístico. La misma era entre el fallecido exmandatario de la AFA, Julio Grondona, y el actual presidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli. Las llamadas entre ambos dirigentes se realizaron entre el 14 de mayo y el 12 de junio del 2013. En la charla se hablaba sobre cambios de horarios de partidos, árbitros, entre otros puntos.

NA informó que los audios forman parte de una causa en la que se investiga a la financiera “Alhec Tours” como supuesta “cueva” para lavar dinero y la orden de intervenir la línea de Grondona, fallecido el 30 de julio de 2014, fue dictada por el exjuez Norberto Oyarbide. Entre las cuestiones abordadas en los diálogos difundidos por una radio porteña figuran un pedido de cambio de horario para un partido de San Lorenzo.

También figuraba la sugerencia de un árbitro para el duelo entre el “Ciclón” e Independiente, que terminó con el descenso del elenco de Avellaneda, y la exigencia de un pago por parte del exmandamás de AFA hacia el conductor televisivo. “A mí (Silvio) Trucco no me gusta. ¿No se puede poner a (Germán) Delfino que es el mejor? ¿Por qué no ponés uno bueno?”, dijo Tinelli en una de las llamadas.

En cuanto a un cambio de horario, Marcelo Tinelli manifestó que los hinchas del conjunto de Boedo estaban enojados porque se había fijado un cotejo a las 16:00 de un lunes y la gran mayoría no podía asistir por razones laborales. “La gente no puede ir a las cuatro de la tarde porque labura, ¿no podemos ir a las 19:00?”, preguntó el presidente de la nueva Liga Profesional de Fútbol.

La respuesta de Tinelli

El presidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, rompió hoy el silencio luego de que se dieran a conocer sus conversaciones telefónicas con el expresidente de la AFA, Julio Grondona. “Es lamentable, son escuchas de los espías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Con estos audios estaba siendo amenazado hace mucho tiempo por Angelici”, expresó el conductor en diálogo con CNN Radio.