Un policía encontró $30 mil pesos en un cajero y busca al dueño

Que alguien encuentre y quiera devolver dinero es noticia por lo casi heroico de la situación. Y es que lamentablemente, no son muchos los que procedan a devolver algo encontrado por azar. Sin embargo, es bueno destacar cuando sí ocurre, cuando hay personas nobles hay que reconocerlas para que el ejemplo inspire. Es el caso de Miguel Ángel Marquez, policía que trabaja en la Comisaría de Yerba Buena. Recientemente encontró $30.000 en un cajero automático y busca a su dueño para devolvérselos, según informó el Ministerio de Seguridad del Gobierno de Tucumán.

Sobre el suceso, Marquez, quien es Cabo Primero y lleva 15 años en la fuerza, contó: “Me encontraba en medio de un operativo preventivo en el que nos enfocamos en recorrer los sectores comerciales y la zona bancaria de la ciudad. Revisando los cajeros, supervisando que no se cometan delitos y poniéndonos a disposición de las personas. En uno de esos recorridos, en la avenida Aconquija al 1.400 estaba chequeando que todo esté en orden en el cajero del Banco ICBC. Ahí encontré un sobre color madera con un fajo de dinero”.

Continuó su relato diciendo: “Inmediatamente me di cuenta de que alguien lo había olvidado allí. Por lo que esperé unos minutos para ver si regresaba el propietario. Como no llegaba nadie, regresé al móvil y esperé 20 minutos más a ver si alguien se acercaba al cajero en busca del sobre, pero nadie llegó. Finalmente decidí ir a la comisaría donde me desempeño para dar aviso del hallazgo”. En la dependencia contaron el dinero, se trata de más de $29.000 pesos y algunos tickets. Junto a su jefe, Carlos Daniel Ruiz, dieron aviso a la Fiscalía Criminal III° y a la Jefatura de Policía.

El dinero permanece en calidad de deposito hasta que se encuentre al dueño. “Es la primera vez que me pasa algo así y me siento feliz porque cumplí mi deber de policía y ciudadano al ser honesto. Es lo que debe hacer cualquier miembro de la sociedad. Día a día nuestro jefe nos aconseja sobre cómo proceder en este tipo de sucesos y agradezco mucho eso y las palabras de reconocimiento y cariño que recibí de mi familia, mis amigos y mis compañeros”, finalizó Marquez.