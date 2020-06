Verónica Ojeda denunciada por violar la cuarentena

Ayer, Verónica Ojeda, la ex de Diego Armando Maradona, fue denunciada junto a su actual pareja Mauro Baudry por violar el aislamiento por la pandemia del Covid19. La rubia intentó pasar un control policial con un permiso falso. La constancia de circulación que presentó la mujer en su celular decía que era funcionaria pública.

El hecho ocurrió el 27 de junio por la tarde, la policía paró la camioneta que conducía y al leer el formulario para circular la constancia decía ” Funcionario del Estado”. Ante esta complicación Ojeda llamó a su novio, que es el Jefe de Gabinete de Sergio Berni. El oficial policial se negó a hablar con el hombre y fue denunciado junto a su pareja por “abuso de autoridad.”

La ex del 10 se dirigía desde Ezeiza hasta Brandsen y según explicó su abogado hoy, Verónica tiene permiso para circular por el certificado de discapacidad de su hijo Dieguito Fernando. En el programa Los Ángeles de la Mañana, el abogado Martín Francolino explicó: ” Verónica me dijo que estaba concurriendo al campo en Loma Verde, porque todos los sábados a la tarde Dieguito Fernando está haciendo un tratamiento de equinoterapia.”

En el programa de Ángel de Brito, Yanina Latorre destruyó a Verónica Ojeda por lo sucedido. “A mi me dio vergüenza. Es una falta de respeto lo que hizo Ojeda y el abogado.” comentó en un principio. A medida que el programa avanzaba, De Brito le dijo a la panelista que Verónica Ojeda estaba muy ofendida con ella porque siempre tenía palabras muy duras hacia ella.

A lo que Latorre se defendió diciendo: “Que la voy a matar si mil veces la defendí. Verónica me caes muy bien, todo bárbaro reina, pero esto es indefendible. Aparte, un panelista que defiende por amistad no es panelista. Siempre te defendí, nosotras nos habíamos amigado reina, pero no te puedo defender.” sentenció diciendo la periodista.