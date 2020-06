Yanina Latorre habló sobre Cinthia Fernández

Cinthia Fernández recibió una propuesta para ser candidata a diputada en las próximas elecciones y su ex compañera del panel de LAM, Yanina Latorre, no se quedó callada y arremetió con todo contra la vedette argentina. La propuesta se do luego de que la joven opinara sobre los casos de prisión domiciliaria que se aceptarían por la pandemia, para que los presos con casos puntuales de enfermedades y fuera pacientes de riesgo o a poco tiempo de quedar en libertad pudieran pasar el último tiempo de condena en sus casas.

El móvil de Los Ángeles de la Mañana consultó a Cinthia sobre esta propuesta y la joven dijo: ” Hoy a la mañana me mandaron un mensaje. que parecía una joda, pero lo chequeé, es para el mismo partido que Amalia, y les pedí que se explayen un poco más y que me manden la propuesta. Siento que no estoy preparada y que tendría que prepararme más. Amalia empezó con una opinión más real de lo que le pasa a la gente en la casa, que es lo que falta hoy en la política. Todo es muy protocolar y Amalia rompe con eso.”

“Me parece que hay cuestiones en las que hago agua porque no estudié para política, pero me puedo preparar.” continuó diciendo la ex bailarina.” “Más que nada fue porque yo di mi opinión con el tema de los presos, que fue una reacción de la sociedad, por más que la gente de la tele muchas veces es políticamente correcta. Pero yo escucho después una madre llorar porque tiene que convivir con el violador o el asesino de su hija a una cuadra.”

Ante esta propuesta, Yanina Latorre, como nos tiene acostumbrados opinó sin filtro al respecto. ““No estamos hablando de un programa o un teatro de revista, estamos hablando de una candidatura a diputada. La adoro a Cinthia, pero no es una chica que tenga un compromiso social ni contenido político” aseguró la periodista.

¿Seguirá Cinthia Fernández los pasos de Amalia Granata? ¿Que pensará la bailarina de los comentarios de Latorre? Porque la periodista finalizó su opinión diciendo: “Me parece un horror que estén llamando chicas del medio por tener seguidores por Instagram para hacer política.”