Covid – 19: anuncian una etapa crítica de la pandemia para el mes de julio

El escenario del país con respecto a la pandemia de covid – 19, llevó al Ministerio de Salud de Tucumán a mejorar sus acciones preventivas. Debido al aumento en el número de contagios a lo largo de todo el territorio argentino, la cartera sanitaria decidió intensificar e incorporar nuevas estrategias para mejorar el cuidado de nuestra provincia. Con respecto a esta situación, la ministra, Rossana Chahla, declaró: “Estamos en la mitad del río, no podemos cantar victoria”.

En los últimos días se vio un gran incremento de casos en las provincias de Salta y Jujuy, lo cual significa una gran presión epidemiológica para Tucumán. Por este motivo, la cartera sanitaria en conjunto con otros ministerios provinciales trabajan de forma conjunta para controlar las fronteras de Tucumán. Ante esto, la ministra de Salud ratificó como positivas las estrategias utilizadas, ya que no se registró transmisión comunitaria en el territorio tucumano.

“Las estrategias implementadas nos han dado resultados. Tucumán es una de las provincias hoy que están más flexibilizadas. No tuvimos que volver atrás hasta el momento, explicó Chahla. Además, agregó: “Podemos tener a los pacientes con covid-19 en nuestros hospitales con un control estricto, en aislamiento y decir que no van a contagiar. Mucho de nuestros pacientes son asintomáticos”. Sin embargo, sostuvo que no hay que relajarse porque todavía falta para salir de esto.

Durante esta emergencia, el Gobierno provincial avanzó en el refuerzo del sistema sanitario de los establecimientos de salud. La ministra también resaltó la creación del plan de contingencia en los centros de aislamiento, los cuales se usa actualmente para recibir personas provenientes de provincias con circulación de covid – 19. Sin embargo, sostuvo que si se da un aumento de pacientes, se los empleará para el aislamiento de personas infectadas.

Situación de la pandemia para el mes de julio

El mes de julio llegó arrastrando un gran avance de la epidemia en varias zonas del territorio argentino. Respecto a esto, la ministra sostuvo que durante este mes, la pandemia cruzará por una etapa crítica. “La semana 27 de la emergencia epidemiológica será una situación muy compleja por eso tenemos que estar atentos. Tenemos una presión epidemiológica muy importante desde Salta y Jujuy, porque vienen bajando casos desde Bolivia”, sentenció la titular de la cartera sanitaria.