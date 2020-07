Dalma Furiosa con su papá por el nuevo video

Y la polémica entre la familia Maradona sigue. En el Aconquija ya te contamos sobre el último video de Diego, cuando se refiere y se burla de las acusaciones de que lo tienen “preso.” Ante esto Dalma Maradona escribió en Twitter su descargo sobre el asunto para tratar de no seguir exponiendo a su padre y terminar con las discusiones que surgen desde hace días.

“Ni mi hermana ni yo dijimos nunca que estaba preso así que no la cuenten mal porque OTRA VEZ LO EXPONEN! ¡HARTA ES POCO! ¿Sabés las veces que mi papá me pidió que suba un vídeo y no lo hice? ¡SI LE TIEMBLAN LAS MANOS NO LO SUBAN HIJOS DE PUT…!”, escribió la hija del diez. En este segundo video vemos a un Diego nuy desmejorado y con las manos atadas en burla.

“Ay, no sabía que estaba preso. No sabía, de verdad. ¡Chachan, chachan! Miren lo preso que estoy. Esto es de la torta que se hizo acá, en esta casa. Preso, las pelotas” expresaba Maradona. Dalma, aprovechó este nuevo capítulo de la novela familiar para expresarle su amor y apoyo a Gianinna, con quién tiene un gran vínculo. “Te lo digo en privado, ¡pero ahora quiero que todos lo sepan! Sos la más chiquita pero aprendo de vos todo el tiempo” comenzó diciendo.

“Viste y viviste cosas muy dolorosas y aunque hablen cualquier pavada, ¡elegís el silencio! ¡Sos la más fuerte de todas! ¡La mejor mamá para Ben! Te amo @gianmaradona”. culminó diciendo la mayor de las hijas de Diego. Luego, su hermana, le devolvió las expresiones de amor. ” “¡Tengo muchas ganas de abrazarte! Palo de corazones. ¡Te amo fuertemente! Mi felicidad: ser tía y madrina de tu hija, nuestro amor actual de FaceTime, ver en el hombre increíble que se está convirtiendo el mío. Verlos crecer fuertes y sanos. Ser presente en sus vidas. ¡Ya ganamos, el resto es deco!”.

Desde nuestro diario, pudiste leer también los comentarios sobre esta pelea, de Rocío Oliva, ex novia del 10. Qué coincidió con las hijas de Claudia Villafañe, diciendo que si lo mejor para la salud de Diego es estar internado entonces es lo que debe hacerse. Ya que todas las personas que lo quieren, desean verlo bien.