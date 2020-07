Espionaje Ilegal: Llermanos se mostró contento por las detenciones

En la jornada de este martes, se llevó a cabo un megaoperativo donde 22 personas quedaron detenidas. Esto es por la causa del espionaje ilegal que se llevó a cabo en la anterior gestión. Unos de los perjudicados por esta actividad fue el líder de Camioneros. En este contexto, el abogado de Moyano, Daniel Llermanos se mostró contento por las detenciones. Además, aclaró que sus querellas serán directamente contra Macri.

NA informó que Llermanos también quiere ir contra los responsables de la AFI. “Mis querellas irán directamente hacia (Gustavo) Arribas, (Silvia) Majdalani y Mauricio Macri, pero también contra algunos periodistas como Luis Majul”, afirmó el abogado del líder del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano. Aclaró que “jamás” pedirá “prisiones preventivas” pero enfatizó que “las detenciones” las solicitará “en las sentencias”.

“Los principales perseguidos en esta causa son Cristina Kirchner y la familia Moyano”, precisó el letrado. Además sostuvo que “el ejército de espías de Mauricio Macri tenía más sucursales que un hipermercado”. Según Llermanos, “estos agentes no sirven ni para espiar. La cantidad de pruebas que han se encontraron no las hubiera dejado alguien que nunca se dedicó al espionaje”.

“Estas causas nosotros las iniciamos con Pablo y Hugo (Moyano), obviamente con menos pruebas. El denunciado en primer término era Mauricio Macri”, precisó el abogado poco después de la detención de 14 personas, entre ellas Susana Martinengo, excoordinadora de Documentación Presidencial del exmandatario. Al respecto, Llermanos evaluó que ahora “hay un aire de justicia”.

El abogado, en declaraciones radiales, sostuvo que “los que trabajan de espías en la Argentina no son personas inteligentes, aunque todos lo crean”. Enfatizó que “la AFI estaba dentro y fuera del estudio del programa de (Luis) Majul”. Señaló que en sus denuncias no llegó a “buen puerto porque no había voluntad judicial”. “Estamos convencidos de que todo este ejército dependía del expresidente, Mauricio Macri”, cerró Llermanos.