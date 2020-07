Fuertes declaraciones de Yanina Latorre sobre Guillermina Valdés

Sin dudas la separación de la pareja Tinelli-Valdés revolucionó el mundo del espectáculo. En el ciclo de “Los Ángeles de la Mañana, la panelista Yanina Latorre brindó algunos detalles de como fue la separación de Guillermina Valdés en 2011 del productor televisivo Sebastián Ortega. Que aparentemente no fue en los mejores términos y que dejó a Guillermina muy complicada económicamente.

“Él se portó muy mal con ella” comenzó diciendo la periodista. ” Guillermina no la pasó bien. Estaba confinada en un country, le costó mucho salir de ahí, alquilarse un departamento. Cuando quiso ir a buscar sus cosas, no pudo entrar porque no la dejaban.” continuó diciendo y luego agrego datos de la solidaridad de los conocidos de Valdés a la que apeló en ese momento.

” En el country, las amigas le autorizaban las compras en el súper. Llamaban para que le fíen o las pagaban ellas. No tenía un peso, no la pasó nada bien y le costó mucho alquilarse su primer departamento.” Según contaron en el programa también la modelo no trabajaba porque Ortega no la dejaba, por esto, cuando comenzó su relación con Marcelo Tinelli volvió a modelar y pudo retomar su vida luego de tanto tiempo escondida.

El inicio de su relación con el conductor de ShowMatch no fue bien visto por su ex pareja Sebastián Ortega, ya que ellos eran amigos. Incluso en su momento el hijo de Palito Ortega acusó al Presidente de San Lorenzo de “traidor” y de “no tener códigos.” Para finalizar con la historia Yanina comento que hasta en un momento el productor le prohibió la entrada a la casa donde vivía con su ex mujer.

” Un día fue a la guardia y había orden de que no entre. Nunca pudo llevarse sus cosas.” dijo la mujer de Diego Latorre. Para aportar al relato de la rubia, su compañera en el programa, Karina Iavicoli recordó que el productor no se quería separar. A lo que su compañera de ciclo le respondió “El no era dueño de ella. Todo el mundo se olvidó pero al principio se hablaban por carta documento.”