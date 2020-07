Ivana Nadal a sus seguidores: “te pido que veas este video hasta el final”

Las famosas buscan la forma de generar contenidos para poder entretener a sus seguidores, una de las modelos que más suspiros despierta en el ambiente es nada más y nada menos que Ivana Nadal. En tiempos de cuarentena, la morocha no deja de sorprender a sus fanáticos. Si bien la temporada de verano y poca ropa llegó a su fin, se las ingenia para seguir mostrando sus curvas a bajas temperaturas. En las últimas horas compartió un look bien invernal sin corpiño.

Fiel a su estilo, la conductora comenzó su día en pijama y con un mensaje de aliento para todos los que la siguen del otro lado de la pantalla. Agradecida de tener un techo, dijo en sus Instagram Stories: “Estoy mirando por la ventana y todavía llueve. Agradezcamos los que podemos quedarnos en casa con esta lluvia y este día tan fresco”. Luego, agregó: “Es bastante incómodo para los que están en la calle, para quienes tienen que salir. Ojalá sea la última oportunidad en los próximos días para ponerle la mejor actitud”.

Pero la cosa no quedó ahí, la chica fitness, continúo con sus posteos y en una nueva publicación incendió las Redes. En esa postal se mostró muy abrigada con una campera de corderito, aunque asombró a todos con su look por no tener nada abajo del abrigo. “Amor a primera vista”, escribió la morocha en su epígrafe de la postal que provocó un revuelo en su feed por haber coleccionado cientos de comentarios y hasta 85 mil likes. La joven que tiene una simpatía natural que traspasa todo tipo de pantalla, cuenta con más de 2 millones y medio de seguidores.

Para continuar con los consejos la modelo escribió. “Predisponete a lo que puedas controlar y mejorar. Pero a lo que no, no te vuelvas loco”. Ya en una de las últimas publicaciones en su cuenta personal se la ve a la conductora parada frente a la cámara a cara lavada y luciendo una hermosa bata de color rosa, dio con un gran mensaje sobre la “empatía”. Una de las usuarias comentó. “Me gustaría que esos mensajes los den en la escuela…que hubiese una materia que se llame empatía” dándole el visto bueno a los dichos de la morocha.

“Te pido por favor que veas este vídeo hasta el final. Que lo sientas, que te des la oportunidad de estar bien. Que dejes de creer q no podes o que estoy diciendo pelotudeces sin sentido. Escúchame. No me juzgues ni te juzgues. Se empático. Te va a hacer sentir mejor que como te sentís ahora

ES MUCHO MÁS FÁCIL DE LO QUE IMAGINAS Y EL RESULTADO ES INMENSO Y ETERNO”. Sin dudas Ivana despierta suspiros entre sus seguidores.