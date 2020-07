La Unión Europea abre sus fronteras: ¿quiénes podrán ir?

A principios de marzo, y por el avance del coronavirus, la Unión Europea decidió cerrar todas sus fronteras. Luego de más de tres meses, los países miembros aprobaron, por mayoría cualificada, volver a abrirlas. Igualmente, para evitar un nuevo brote del Covid-19, solo se permitirá el ingreso de personas de 14 naciones consideradas “seguras”. Uruguay esta dentro de este grupo.

En una reunión celebrada en Bruselas, los Estados miembros de la Unión Europea aprobaron este martes, por mayoría cualificada una lista provisoria de países a los que se les permitirá el ingreso. No obstante, será revisado cada dos semanas. Esto en función de la evolución de la pandemia. Aseguran que se dará marcha atrás con aquellos que agraven su situación epidemiológica.

La resolución de la Unión Europea ocurre en pleno inicio de la temporada estival europea. Esto en el marco de que los países del sur del continente, como Grecia, Italia y España, buscan atraer a los turistas. Quieren sostener una de las actividades más golpeadas por la pandemia. La exclusión de Estados Unidos de la lista, un país donde la pandemia está en pleno desarrollo, significó un golpe al turismo.

La medida que entrará en vigencia mañana, desanda la decisión de la Unión Europea de restringir los viajes no esenciales a sus 27 naciones, además de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, que forman parte del área de fronteras abiertas de Schengen, en marzo para detener la propagación del virus. Los ciudadanos no pertenecientes a la UE que ya viven en Europa no están incluidos en la prohibición.

¿Qué países habilitó la Unión Europea?

En el listado de países considerados “seguros” para abrirles las fronteras de los 31 miembros de la Unión Europea figuran Australia, Argelia, Canadá, Corea del Sur, Georgia, Japón, Marruecos, Montenegro, Nueva Zelanda, Serbia, Tailandia, Túnez, Uruguay y Ruanda. A esas 14 naciones se podría sumar también China. Esta decisión que quedó sujeta a que el país asiático adopte una política de reciprocidad con los ciudadanos europeos.