Laurita Fernández y Ángel de Brito conducirán un reality

Esta foto describe mi día a día…Nunca antes en mi vida había limpiado y desinfectado tantas veces el piso de casa! Les pasó?? Es que lo uso para entrenar, elongar, bailar, meditar… 💃🏼 . Para mí, tener los espacios limpios, desinfectados, ordenados y que huelan siempre a rico es muy importante 👊🏻 🙌🏻💪🏻 porque me da una sensación de bienestar y armonía en casa✨ @ayudinargentina #MasQueLimpieza