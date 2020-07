Los días de Pamela David tras el fallecimiento de su hermano menor

Pamela David se encontraba pasando sus días de aislamiento preventivo y obligatorio en la provincia de Mendoza, tierra de la que es oriundo su marido, el empresario televisivo Daniel Vila. Fue ahí donde la santiagueña recibió una de las peores noticias de su vida, el fallecimiento de su hermano menor, Franco. Nadie esperaba este triste desenlace, más cuándo se conoció días después, que Yamila, su cuñada, está embarazada. Noticis que sin dudas le trajo felicidad en medio del dolor.

La conductora se muestra un poco más tranquila tras ese fatídico día y se mantiene activa y positiva en redes. En una fotografía de Instagram se la ve con una gran sonrisa en su rostro y un mensaje muy importante: “Agradécelo todo. La gratitud es el solvente que diluye la queja. El toque mágico que atrae la abundancia. La decisión de no renegar. La posibilidad de darle paso abierto a la alegría. La mayor prueba de nuestra humildad. Agradécelo todo. Agradece por estar, por ser, por tener, por ganar, por perder, por ir, por venir, por intentar, por errar, por conocer, por sentir y por la presencia de los demás en tu vida.

En otra publicación de la misma Red Social, se la ve al lado de una parrilla con el fuego encendido para hacer un asado, la ex modelo publicó. ”Ser feliz no significa que todo sea perfecto. Significa que has decidido mirar más allá de las imperfecciones” y les deseó “Que tengan un buen fin de semana” posteó desde la provincia cuyana. Días atrás, Pame, dio a conocer una gran noticia en relación a su hermano: “Tengo una linda noticia y es que voy a ser tía. No enteramos después. Lamentablemente, él no llegó a saberlo, pero su novia Yamila nos va a dar un bebé. Dios quiso que un pedacito de Franco esté en el vientre de Yamila. Hoy nos da fuerzas, le da fuerzas a Yamila, a los abuelos”.

En otra publicación de la misma Red Social, se la ve al lado de una parrilla con el fuego encendido para hacer un asado, la ex modelo publicó. ”Ser feliz no significa que todo sea perfecto. Significa que has decidido mirar más allá de las imperfecciones” y les deseó “Que tengan un buen fin de semana” posteó desde la provincia cuyana. Días atrás, Pame, dio a conocer una gran noticia en relación a su hermano: “Tengo una linda noticia y es que voy a ser tía. No enteramos después. Lamentablemente, él no llegó a saberlo, pero su novia Yamila nos va a dar un bebé. Dios quiso que un pedacito de Franco esté en el vientre de Yamila. Hoy nos da fuerzas, le da fuerzas a Yamila, a los abuelos”.

Sin poder contener las lágrimas, la famosa conductora manifestó en su vídeo: “más allá de la tristeza, hay una enorme felicidad. Enorme que a veces es contradictorio. algunos pueden decir ¿de qué estar feliz?, pero les juro que estoy inmensamente feliz a pesar del dolor, por supuesto. Están las dos cosas, a la vez”. Cerró para dar a conocer el anuncio de la feliz noticia que le generaba el saber que va a ser tía en medio de la ambigüedad que transita por la tristeza tras la pérdida de su hermanito menor.

La adicción de su hermano

Cómo publicó ElAconquija.com, David hablaba de la problemática por la que estaba atravesando Franco. “La verdad es que hace muchos años venía luchando contra su adicción. Estuvo internado muchas veces. Lamentablemente, ya había tenido otros intentos de quitarse la vida. Estoy yendo a Santiago y, por respeto al dolor de sus padres que lo dieron todo para ayudarlo, prefiero no dar más detalles” contó quebrada días después de la pérdida mientras transita su duelo rodeada del amor y contención de su familia.